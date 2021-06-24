創刊26年的香港蘋果日報本周即將被迫停刊引起國際間的強烈反應，各界對香港新聞自由的喪失殆盡表示失望與憂心。

英國外交大臣多米尼克∙拉布（Dominic Raab）星期三（6月23日）發表聲明表示，「蘋果日報被香港當局強迫停刊是對香港言論自由令人不寒而栗的重擊」。拉布強調，「國安法下的權限很明顯被用作限制自由、懲罰異議，而不是維護公共秩序的工具」。

法國政府發言人加布里埃∙阿塔爾（Gabriel Attal）星期三（6月23日）在被問及對香港蘋果日報即將被迫停刊一事的看法時，向記者表示，「法國崇尚新聞自由和多元化」。

歐盟發言人發表聲明表示，香港蘋果日報停刊清楚表明北京強加給香港的國安法是如何被用來消除新聞自由和言論自由的。「蘋果日報停刊也嚴重傷害新聞自由和多元化，這兩者對任何的開放和自由的社會都至關重要。」聲明說，「新聞自由被侵蝕對香港成為國際商業中心的期望有害無利」。

國際特赦組織亞太地區主任亞米尼∙米什拉（Yamini Mishra）發布聲明表示，「香港蘋果日報被迫停刊是香港最近的新聞自由歷史上最黑暗的一天」，該報是因為刊登批評政府的文章而被政府出手關閉的，這也是對新聞自由不能接受的攻擊。米什拉還表示，抓捕蘋果日報高管、扣押新聞材料、凍結報社資產讓在香港營運的所有媒體都不寒而慄。同樣令人震驚的是香港讀者能看到的新聞現在也受到政府的有效管制，就像中國大陸的人民一樣。米什拉強調，「當局利用國安法進行鎮壓深刻揭示了該法的壓迫性本質」。

據多家媒體報導，支持民主立場的香港《蘋果日報》將在本星期四（6月24日）出版最後一期報紙。目前，蘋果9點半新聞已經停播，蘋果日報英文版和蘋果財經也已經雙雙停運。

香港記者協會副主席陳朗昇表示，「我們呼籲政府兌現捍衛新聞自由的承諾，讓新聞從業人員在服務香港時內心沒有恐懼」。陳朗昇指出，「如果寫文章會有後果，我們就會非常憂慮。我擔心這會讓社會感覺，至少我現在這樣感覺，民眾會因為他們所寫的文章而被投進監獄。」這將導致對香港言論自由的嚴重關切。

總部設於蘇黎世的國際新聞學會執行會長芭芭拉∙特里翁菲（Barbara Trionfi）發表聲明，譴責北京當局消音香港的一家重要媒體。「這侵犯了香港人民接受獨立新聞的權利，而且也是在消除香港特別行政區新聞自由方面跨出新的一步」。特里翁菲表示，港區國安法立法僅僅一年，當初其批評者的擔心就已成真，「國安法成為鎮壓獨立新聞報道的現成工具。」

香港居民也對蘋果日報停刊表達強烈不滿。一位名叫約翰尼的55歲男子表示，「如果蘋果日報都不能存在下去，那新聞自由也就不存在了。如果這麼強的一家新聞機搆都被消音，我覺得其他的新聞機搆也會驚恐不安」。

另一位名叫瑪麗亞的39歲女士表示，「我的心情就像雨天一樣，我很悲傷，因為這是一張我從年輕的時候開始就一直閱讀的報紙」。