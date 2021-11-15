陳永興醫師《台灣醫界人物百人傳．續集》高雄場新書會14日在高雄文學館舉行。高醫大前校長、台灣醫學史學會理事長劉景寬說：《台灣醫界人物百人傳》上下兩集這兩本書228位醫界菁英串連而成的是台灣的傳承、台灣醫學史傳承。他強調，這是台灣醫界DNA的所在。

他並說，高醫大日本校友獲訊此書，隨即捐贈助印給台灣醫界所有相關院校師生，目前已全部寄送。希望保有台灣良好的醫界DNA能繼續傳承下去。永遠成為台灣真正的護國神山。

今年是台灣文協百年紀念，劉景寬表示，台灣文化在百年前開啟自主與文化覺醒運動，當時創會有三分之一是醫界菁英，他們的精神奠定台灣非常堅固的醫療傳統與精神。見諸當前全球COVID-19，更看見台灣醫界的傑出表現，而這其實是台灣醫界百年來犧牲奉獻的精神與努力所奠定台灣公共衛生基礎。

劉景寬進一步說，這百年來，我們也看見台灣文化的覺醒，盼在百年紀念之後，對台灣未來能有所領悟與反省。

陳永興醫師高雄新書會，劉景寬擔任引言主持，會前短訪與評。他有所感的說：「陳永興是高雄人，是高雄之光，也是我們醫界的典範人物、醫界之光，也是台灣之光。他帶領很多醫界投入社會運動，讓台灣的人權發展與進步被世界看見…。劉景寬說，我嘛是高雄人，為高雄驕傲喝采！

台灣醫學從西方傳教士傳入，高雄是西方醫學登陸的濫觴，扮演重要關鍵角色。劉景寬推崇西方醫學傳教士與日治時期台灣醫界領袖都深具理想、社會服務、有犧牲奉獻的精神。他認為，台灣醫學發展從開始就有非常特殊的精神在支撐著，所以台灣醫界菁英在過去一百年前撲後繼，不僅在醫療專業服務，也對社會運動政治改造都付出相當多的心力。

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