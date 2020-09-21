台北地檢署偵辦立委集體收賄案，全案偵查終結，依貪汙治罪條例罪嫌起訴，左起:蘇震清、陳超明、廖國棟、趙正宇、徐永明。圖／擷自臉書，民報合成

台北地檢署偵辦立委集體收賄案，全案偵查終結，依貪汙治罪條例罪嫌起訴民進黨籍立委蘇震清、國民黨籍立委陳超明及廖國棟、無黨籍立委趙正宇、時代力量前黨主席徐永明、太流前董座李恆隆、政治公關郭克銘等12人，建請院方從重量刑，並於今天上午移審台北地院，同為被告的立委陳唐山獲不起訴處分。

檢調追查，蘇震清、廖國棟、陳超明、徐永明、陳唐山等5名現、前任立委，涉嫌長期透過白手套、「是知管理顧問公司」總經理郭克銘收賄，替太流前董事長李恆隆爭奪ＳＯＧＯ經營權；另查出現任立委趙正宇也透過郭收賄，涉貪污罪。

檢調查出，李恆隆透過郭克銘當白手套，以「借款」、「捐款」、「政治獻金」、「出席費」、「公關費」等名義行賄，李恆隆最初以被害人之姿現身，並辯稱雙方的款項都是「借貸關係」。不過，經多次提訊，李坦承犯行。

北檢痛批蘇震清等4名立委，淪為李恒隆以金錢豢養的家臣，肆無忌憚行使立法委員職權威勢，對於依法行政的公務員進行騷擾與恫嚇，大玩以權斂財的金權遊戲，嚴重危害我國之公平正義、吏治廉潔，更對憲政體制造成重大威脅，混亂。

全案共有蘇震清、陳超明、廖國棟、趙正宇等9人收押禁見，法院將召開移審庭，由於憲法增修條文第4條第8項規定，「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。憲法第74條之規定，停止適用。」須斟酌向立法院詢問許可。

本案獲緩起訴的被告有李恒隆胞姊李秀峰、統領百貨總經理翁華利、璞揚建設負責人蕭立志、林鈺傑；不起訴者除了陳唐山，還有郭克銘秘書郝毓汶、蘇震清助理洪思佳、徐永明辦公室主任、徐永明助理李承值、李恒隆傳話密使陳虹羽、陽管處長劉培東、展雲企業董事長鍾克信、寶塚生命紀念園負責人陳明瀚。