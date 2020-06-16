五月初除鐵路殺警無罪案外，全國囑目大案件之二，就是基隆市民陳先生因交通罰單2張共1萬8千元未繳，法務部行政執行署卻拍賣陳先生之三代同堂300萬房屋，因網站未見公告，造成無人應買，四次減價後，有人以最低價用135萬元得標，造成陳姓居民將被迫遷出且損失慘重。案經台大陳志龍教授聲援、各界救援、有醫師，律師等，更驚動監察委員三位調查，當事人異議，而暫緩點交。

三十天內，因台北行政總署需作成異議決定，在案件緊急，個人臨時受當事人委任，速去監察院補2份陳情書與提異議狀到法務部行政總署。日前520媒體報導，宜蘭執行署撤銷拍定，市民保住房屋。

查封鉅額不動產不符比例原則

但經閱卷全部卷宗，發現本案是有以下幾點，確實應撤銷違法之行政執行或廢止拍定人之受益處分情形。且未來立法院應修法或執法單位應更精確程序：

第一、需遵守行政執行法第14-17條前置程序，通知義務人、協商、分期清償、或拘提、管收，強制管理房屋之可能租金收入，都可達到義務人馬上拿出1萬8千元清償之效果，而非直接查封鉅額不動產。且本案1007年卷內未見封條公示，造成義務人無法知悉被拍賣之危險。

第二、嚴禁違反比例原則，即用大砲（如拍賣300萬房屋），只為打小鳥（還1萬8千元），二者間嚴重失衡，違反第3條「行政執行，應依公平合理之原則，兼顧公共利益與人民權益之維護，以適當之方法為之，不得逾達成執行目的之必要限度。」與憲法第23條比例原則。

至於陳先生的罰單不是酒駕，媒體報導錯了，民眾也不要汙名化罰單之人，畢竟許多人都曾有罰單，欠錢本該還，但一碼歸一碼。國家機關都願撤銷拍賣，表示有問題，而非當事人過失。

本案令國人不禁擔心：如果連一般錢莊也不會大砲打小鳥，那法務部單位豈能當狙擊手，追討人民欠款是如此急急如律令？乃行政執行署門口的標語：「公義與關懷」，豈不像春聯，彷彿是官員業績長紅之「求財令」？為導正各執行機關能正確向前，防止更大損害，提升政府形象，個人基於律師法使命，特於案件中終結之今日，才特書此文，以資示警。