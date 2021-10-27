美國總統拜登（Joe Biden）星期二（10月26日）以網路視訊方式參加了與東南亞國家聯盟集團（ASEAN）的峰會。圖／擷自RTVM新聞影片

美國總統拜登（Joe Biden）星期二（10月26日）以網路視訊方式參加了與東南亞國家聯盟集團（ASEAN）的峰會，重新啟動了中斷數年的與東盟的最高層關係。拜登宣布提供最多達1.02億美元的資金，以擴大美國在印太地區的戰略合作夥伴關係。

拜登從白宮對有10個成員國的東盟組織的九位領導人發表了講話。「我們的合作夥伴關係是維持一個自由與開放的印太地區的關鍵，這是我們好幾十年來共同安全與繁榮的基礎，」拜登在開場致辭中說。「美國堅定支持東盟對印太和基於規則的地區秩序的展望。」

上一次美國總統出席東盟-美國峰會是在2017年，川普（Donald Trump）在馬尼拉參加了那次峰會。

今年的峰會由文萊主持。這個地區集團的其他成員國包括柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南。

緬甸沒有獲准參加今年的峰會。因為緬甸軍政府忽視了六個月前達成的和平路線圖，東盟禁止緬甸軍政府領導人與會。

拜登強調了東盟的重要性，並稱這一關係是「維持我們共同的地區的韌性、繁榮和安全的基石」。白宮說，該方案包括撥出4千萬美元，用於一項行動倡議，幫助應對當前的COVID-19大流行病，並加強東盟對未來疫情或傳染病的預防、發現和響應能力。

另外的兩千多萬美元將用來資助應對氣候變化的減緩措施，還將撥出最多達2千萬美元支持貿易與創新合作。另外的一千七百五十萬美元專門用於教育項目，還有4百萬美元用來推動性別平等與公平。

這次峰會是四年來美國總統第一次在最高層級參加東盟活動。東盟是個充滿經濟活力的地區集團，加強與東盟的關係被視為抗衡日益強勢的中國的關鍵。

美國-東盟商務協會（USABC）政策事務高級副總裁馬米利（Marc Mealy）說，他歡迎拜登重新與東盟接觸。他說：「我們說的可是一個到了2030年將成為世界最大區域經濟體之一的地區。」

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）說，東盟集團在美國的幫助下，正在試圖達成一個地區性的解決方案。他在星期一說，他用網路視訊方式與緬甸流亡政府官員見了面。

「我們與該地區的關鍵國家和那些對軍政府有影響力的國家討論了更為廣泛的外交問題，以及美國如何能夠向這些國家發出強烈的訊息，」他說。「事實上，就在今天早晨，拜登總統參加了美國-東盟峰會，東盟已經採取了步驟，在峰會上拒絕給予軍政府領導人席位。」

蘇利文對美國之音說，美國將繼續支持東盟的五點方案，以達成一個解決方案。

「我們將繼續聚集於我們對緬甸人民走緬甸民主道路的堅定支持，」他說。「以及保護安全和公民的人權。」

蘇利文說：「拜登總統和關鍵的歐洲夥伴將在這兩次峰會上坐下來協調有關伊朗、供應鍊和全球基礎設施努力以及其它多項問題的政策。」

他提到，世界兩個大國的領導人不親自參加峰會，這會影響峰會的結果。

「中國和俄羅斯都不在領導人層級親自出席峰會，這似乎主要是因為COVID-19，」蘇利文說。「美國和歐洲將與會。在那裡，不管是在20集團峰會還是第26次締約國會議，他們都將充滿活力，團結一致，推動和影響與這些重大國際議題有關的議程。」