立法院昨20日最後一次院會，時代力量黨團提出「聲請司法院憲法法庭解散統促黨」，最後卻在民進黨團反對下未能通過。(圖/徐永明FB)

立法院昨20日最後一次院會，時代力量黨團提出「聲請司法院憲法法庭解散統促黨」，最後卻在民進黨團反對下未能通過。時代力量黨主席徐永明今21日在臉書先後PO文：「一手下架吳斯懷，一手放縱統促黨，未來四年治國方略？」與「撥亂反正處理統促黨是社會共識，民進黨不要逢時力必反」。

徐永明昨指統促黨違法事項眾多，嚴重擾亂台灣社會治安，不分黨派都應該正視、反制，不應放任統促黨繼續亂下去。蔡總統能高票連任，是基於國人認可她能堅定抗中、反紅色滲透…民進黨作為執政黨，更應該要比在野黨積極督促內政部行動，硬起來處理、解散統促黨。惟經過表決，64票反對，僅有7票立委贊成，民進黨立委竟都投反對票。引發網友不解與熱議，網友在社群留言大抵全面肯定時力，甚至酸言指民進黨若沒有統促黨，四年後，怎麼賣酸芒果？

針對內政部長徐國勇今（21）日對此強調，解散政黨須移送大法官，未來若發現不法，絕對依法處理。民進黨立委林靜儀也說，「統促黨是否違法，不是立法院說了算」。

徐永明指內政部就是「政黨法」的主管機關，去年年中也召開記者會說明，若政黨未依程序登記，可以依法廢止，也要求政黨應依規定提出年度財務狀況，可見內政部對政黨的管理有重要權責。如今統促黨一亂再亂，形成台灣社會暴力亂源，結果內政部還消極以對，實在莫名其妙。他並在臉書PO上去年10月在立院與內政部長徐國勇的國會詢答。徐永明指徐國勇部長說正在積極蒐證統促黨是否涉及違憲解散，並且也有考量向憲法法庭提出聲請。

徐永明說，事實上，從葉俊榮部長甚至更早之前就有在蒐集，2017年民進黨邱議瑩委員更指稱中國每年金援統促黨逾兩千萬。內政部蒐證了那麼久，立法院督促內政部根據蒐證結果提出政黨違憲解散案，完全是本於監督職責。

內政部若提出聲請，接下來就是司法院要處理，無論結果如何當然尊重大法官的裁決。但蒐證好幾年卻沒下文，被質疑打假球也是剛好而已。時代力量分明是投顆紅中直球給內政部，民進黨團卻下令故意揮空被三振，實在怨不得人。希望民進黨政府是真的有心要處理統促黨滋擾社會、危害民主憲政的問題，而不是刻意縱容統促黨以便當作選舉時的提款機。

※一手下架吳斯懷，一手放縱統促黨，未來四年治國方略？

民進黨大選時傾全黨之力，主打下架吳斯懷，反對中共同路人進國會，結果選舉完，時力提案要求內政部硬起來處理統促黨，卻被反對。民進黨這是甚麼雙重標準，一手下架吳斯懷，一手放縱統促黨，更不要提民進黨政府何時要認真「反紅媒」，難道未來四年治國方略是只要把「芒果乾」擴大生產販售就好？

內政部就是「政黨法」的主管機關，去年年中也召開記者會說明，若政黨未依程序登記，可以依法廢止，也要求政黨應依規定提出年度財務狀況，可見內政部對政黨的管理有重要權責。如今統促黨一亂再亂，形成台灣社會暴力亂源，結果內政部還消極以對，實在莫名其妙。行政部門怠惰，不管執政黨委員或在野黨委員都有責任監督，若顏色對了就要護航到底，那只會讓台灣民主向下沉淪。