行政院促轉會在9月8日公佈中正紀念堂轉型方案，擬定把『中正紀念堂』改成『反省威權歷史公園』。其中尤以移除蔣介石銅像最深得民心。據說明年上半年才會提出方案細節，提交行政院處置及推動。這是遲來的正義。寄望素以魄力著稱的蘇貞昌行政院長，儘速去除這個盤旋在台灣上空的幽靈，讓台灣族群融合得到健康的發展，並凝聚團結對外的國家意識。

另外一件也是促轉會的德政促成的遲來的正義，值得國人為促轉會鼓掌按讚。屬於民進黨新潮流的立委黃國書，因促轉會促成威權時代警總秘密檔案資料公佈，經被監控者的質問，承認他是國民黨的線民，且長期潛伏民進黨。昨天宣布退出民進黨和新潮流，且不再參選連任。當一個堂堂正正的台灣人不容易。人性也有許多弱點。知恥近乎勇。我們希望他未來的人生會走在光明坦蕩的大道上。

台灣詩人錦連在生前曾對我們公開一段他被國民黨人二要求當『報馬仔』的親身經歷。他因為在日治時代學得電報收發技術，在彰化鐵路局當報務員。後來國民黨人二單位要他當『報馬仔』。他不敢拒絕，只得虛與委蛇答應。但他從未舉報任何人。後來人二看他不積極，沒有利用價值，也就不了了之。他也得以退岀那個令他覺得骯髒的任務指派。這樣光明磊落的詩人，讓我們後輩對他更加尊敬。

蔣家政權在美國校園布建耳目

另外有一個台大畢業的朋友，在白色恐怖時代，申請到美國名校的入學資格。當時國民黨在美國許多大學都有職業學生（因為他們都領國民黨的錢）的佈建。留學生出國前會召集留學生講習。據這個朋友透露，他還被一個情報首長召見，要他到美國時當『報馬仔』，說會有四百美金的報酬。並告訴他到學校時，向某某同學報到。他當時不敢拒絕。但他不願意當國民黨的『報馬仔』，於是放棄到名校就讀的機會，改到一個偏遠一點的學校就讀，以為這樣可以逃掉國民黨的魔爪控制。沒想到他到該校以後，碰到一個大學同學。該同學很是驚訝，對他說：咦，我的名單裡怎麼沒有你？意思是，國民黨情報機構沒有把他列入這所學校的名單（因為國民黨以為他會去那個名校就讀）。這個職業學生當然把這個發現向國民黨情報機構報告了。這位高材生就受到更嚴密的監控，導致後來成為黑名單的受害者。

過去促轉會對於促轉可能投鼠忌器，一時不敢採取激進的手段。現在雖然全面執政，但是看起來還是有點太過膽小。公佈這個『中正紀念堂轉型方案』，還說要聽取各方意見，擬定方案細節，到明年上半年再送請行政院處置推動。國民黨江啟臣、朱立倫現在一聽到消息，就已經跳出來狂吠反對。我們很擔心，這個『中正紀念堂轉型正義方案』到時會不會胎死腹中。

10月10日蔡英文在國慶日，對國家主權獨立宣言四個堅持，是她就任總統五年來對國家主權和台灣民主自由最堅定的聲明。值得全民支持擁護。如果在轉型正義、司法改革和反洗腦教育上再加把勁，當作第五個堅持，面對國民惡黨不可退縮，那麼她會在歷史留下最漂亮的身影，而台灣可以步上正常國家的康莊大道。



作者指出，促轉會公佈的『中正紀念堂轉型方案』受到國民黨的反對，令人擔心無法順利推動，期待蔡總統在轉型正義、司法改革和反洗腦教育上再加把勁，當作第五個堅持。示意圖／擷自維基百科，公有領域