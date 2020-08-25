美國總統大選在即，關乎國際政經的未來動態，全球媒體的視覺焦點集中在美國，美國的口碑，美國的威望，是今不如昔？還是今非昔比？圖／擷自維基百科，Pixabay ，民報合成

美國的一舉一動，影響著全球風向，牽動著世界局勢。美國總統大選在即，關乎國際政經的未來動態；美中對弈的新格局，亞太軍情隨之動蕩不定；美國的防疫、治疫不力，感染與死亡居高不下；黑人佛洛伊德死亡事件，一度引發全國性甚至世界性的抗議和衝突等等，全球媒體的視覺焦點集中在美國，美國的口碑，美國的威望，是今不如昔？還是今非昔比？

美國著名政治學家弗朗西斯·福山，近年有「美國政治衰敗論」的表述。難道美國真是失卻了往年一呼百應的國際威望？美國的民主體制真是遜色與衰落了？

不是說「鞋子合不合腳，自己穿了才知道」，那麽我們直接詢問與聆聽居住在美國的朋友們，他們是怎麽解說的？是如何評價的？



美國國務卿蓬佩奧在加州尼克森圖書館發表歷史性演講，題為《共產中國與自由世界的未來》。被外界稱為新冷戰宣言的演講。圖／擷自蓬佩奧推特

美國人對疫情的態度

截至到8月22日，美國的新冠病毒感染者已達559萬人，死亡病例17萬餘。美國人對疫情怎麽看？抱以什麽態度？我們特意聽取了紐約的呂京花和華盛頓的李恒青的介紹。

紐約的呂京花如是說：

三十年前呂京花在北京是個挺會賺錢的「個體戶」，專做服裝生意。後介入八九民運，當上了廣場播音員，京城浴血之後，她逃亡至美國，如今落戶於紐約也二十多年了，是個成功的房地產經紀人，她始終關心著海外的民運。呂京花說道：美國疫情這麽嚴重，我住在紐約市皇后區，正是疫情最嚴重的地段，紐約州長每天網上開記者會直播，我當時就在網上呼籲「關閉學校」、「戴口罩」的重要性。當疫情發展到每日死亡人數增加到近千人時，全紐約市餐廳和超市紛紛關門，給我們的生活帶來了極大的不便。川普總統當然有責任，他對歐洲遲遲不斷航，遲遲不肯戴口罩，為民眾對群防群治樹立了壞榜樣。

同時川普總統還受到了民主黨和左媒輿論的批評和攻擊。如果民主黨和共和黨齊心協力共同抗疫治疫，美國的疫情怎麽會發展到今天的地步？



呂京花。圖／田牧提供

華盛頓的李恒青如是說：

三十年前的李恆青是清華大學的高材生，參與了八九民運，因而入獄一年。到美國後繼續進修，取得會計學碩士學位之後，服務於企業界從事經濟管理、內部審計和風險投資的工作。「六四情結」使得他對中國的民主事業從未忘懷。李恆青說：

一、疫情雖然嚴重，但是美國的社會還是很穩定。美國疫情至今沒有被有效控制住，確診人數和死亡人數仍然很高。但是，美國基本沒有恐慌，民眾生活平靜。

二、國家管理體制的原因很關鍵，為什麽世界第一經濟強國、醫藥科技強國面對新冠病毒大流行，卻是這樣的表現呢？問題很複雜。首先美國是個分權的國家，公共健康管理權限在各州市、而非聯邦政府，加之川普總統有很多反對者、掣肘者，使其更加無法擔負起統一領導抗疫。

隨著時間的推移，形勢會穩定，我有信心。

李恒青認真解釋，他的信心基於兩點：第一，美國經濟基礎堅實，現在只是被「凍住了」，隨著疫情被控制會很快恢復。這是當今世界上任何國家都無法比擬的。第二，人們對新冠病毒的認識有了很大提高，治療手段和效果進步很快。逐漸形成了降低死亡率、增強抗擊新一輪類似疫情衝擊的能力。所謂的亡羊補牢吧……

兩位長年居住美國的友人的觀點十分重要，作為旁觀者，歐洲人對於美國疫情的擴散和失控，批評的矛頭主要是指向川普總統，認為他不聽從科學家和專家的話，信口開河亂指揮，這也並非是「左翼」媒體或反對者對他的攻擊，這位總統在這次病毒危機中的表現實在是匪夷所思，白白葬送許多人的性命。



李恒青。圖／田牧提供

關於當下疫情持續蔓延的情況，我們有一些看法：

1、從國家人口總數來計算，美國新冠肺炎死亡數並不是最嚴重的，筆者隨意抽取了幾個歐洲國家來比較，美國是0.54‰，瑞典是0.56‰，西班牙是0.61‰，比利時是0.87‰。加上美國地大物博，人口密度不大，一般人居住和工作的空間寬敞，連購物的商場、遊樂場都一點不擁擠，得天獨厚，病毒的傳播遠不如地狹人多的國度如印度、南美國家那樣快速。

2、根據統計，該病的患者死亡率大約是3.5%。德國提供的死亡患者平均年齡約80歲左右，客觀上的恐怖性明顯減弱了。加上西方社會個人自由和權利佔有很高的位置，3、4月間是第一波最嚴重的疫情期間，大家還乖乖宅在家中，到了5、6月疫情減弱，人們爭相出門渡假的渡假、宴會的宴會、上街遊行示威（比如呼應美國的反種族歧視）的更是興高采烈，前不久在柏林、漢堡有上萬人上街抗議政府的防疫措施，認為限制了個人的人權和自由。渡假客、群聚的宴會和集會是當下第二波疫病的最大傳播者。相形之下，亞洲人聽話得多，鮮見有民眾在防疫措施上跟政府作對的。

3、世衛會表明「新冠疫情與人類社會共存」，與其它流行/傳染病一樣，有待發明生產疫苗與治癒的藥物。然而，不論科技和醫藥多發達，病毒卻是永遠存在，而且千變萬化。看來這次新冠病毒真要徹底改變我們的生活和觀念了。

總而言之，經歷了全球疫情持續8個多月的襲擾，百姓疲倦了，甘願逆來順受，各國官方的防疫治疫也有所松懈，新冠病毒與人類社會共存，如同人們周邊仍有許多不可治愈的疾病一樣，這是客觀現實。

社會治安與人權並不衝突

佛洛伊德死亡事件引發了全美「黑人的命也是命Black Lives Matter（BLM）」的示威抗議運動，一度蔓延燃燒全球，成為一場國際維權運動。示威抗議由針對黑人的暴力和系統性歧視燃起，延伸至種族歧視、暴力執法、及各國刑事司法中的種族不平等等問題。

呂京花表示：當BLM運動剛發動時，我們很多人都持同情和支持態度，我和先生參加紐約市內舉辦的聚會，表達不滿，支持少數族裔的公平權益。當時疫情還未好轉，遊行示威活動應該在表達不滿以後就有所收斂，但是民主黨紛紛給遊行隊伍下跪，為BLM伴隨著打砸搶燒的行為背書，造成了社會混亂， BLM大規模拆毀美國各種紀念雕像的行為，是不能容忍的。

紐約曼哈頓街頭堵截車輛通行，燒毀警車，這種犯罪行為不能原諒。此時民眾開始冷靜思考，倘若警察的安全工作環境得不到保證，那麽美國的社會治安、人民的生活環境還會安全嗎？

筆者雖然同意呂京花的說法，但是佛洛伊德事件表面的原因似乎是：過度執法、暴力執法，但是這並不只是白人警察違法犯罪的個案，所謂冰凍三尺，非一日之寒，種族歧視的確存在於美國的社會中。雖然在法律上人人平等，受教育的機會也平等，由於黑人犯罪率的確比較高，警察在執法中，面對人高馬大的黑同胞，下意識有恐懼感，往往反應過度。這次的BLM運動之所以來勢兇猛，參與者多數是白人，由於歷史的原因，白人潛意識有點「原罪」的感覺。總之，這表現美國社會純樸和具有良知的一面。當然抗議者的暴力行為是不可容忍的，這和抗議的宗旨背道而馳。 人權保障是否一定要以破壞社會治安與犧牲法制管理為代價呢？這些都是整個人類文明社會應該思考與把關的尺度。



政論家陳破空。圖／田牧提供

美中「全面冷戰」將持續惡化

7月23日，美國國務卿蓬佩奧在加州尼克森圖書館發表歷史性演講，題為《共產中國與自由世界的未來》。被外界稱為新冷戰宣言的演講，公開了美國對中國與中共半個世紀的認知與合作的總結。居住在紐約的陳破空是著作等身的政論家，他每日的「縱論天下」視頻擁有上萬的粉絲。 關於中美關係，陳破空分析說，美國與西方社會對中國有九個誤判：

誤判之一，中共會改變，中共遲早會讓中國變成一個民主國家，只是需要時間。這是過去幾十年間，美國和西方國家的主要盲點。事實證明，這都是文明世界的一廂情願。中共統治者無心向善，獨裁本性，依然故我。好在，幻想已經破滅，美國、以及越來越多的國家已經覺醒。

誤判之二，中共沒有那麽可怕，它沒有軟實力，它的所有大外宣都是失敗的，沒有哪個國家喜歡它。所以，不必把中共當回事（部分美國左派人士的看法）。問題是，已經有香港，還有台灣，以及南海周邊國家，甚至連人口大國印度，都實實在在地感受到中共的威脅和危險。

誤判之三，中共太強大，沒有人能夠推翻它，你只能夠接受它，並跟它和平共處。那樣的話，成本和代價比較小。問題是，蘇聯、納粹德國、軍國主義日本曾經都很強大，其他國家能夠與它們和平共處嗎？

誤判之四，中共只是想拿下台灣，只是想在亞洲當頭；中共無意取代美國，無意稱霸世界；中共並不是美國的威脅（也是部分美國左派人士的看法）。然而，如果坐視中共吞併台灣，中共會就此滿足並止步嗎？絕對不會。既然這頭猙獰怪獸撞開了第一島鏈，它就會撞向第二島鏈、第三島鏈… 就像當年納粹德國所做的那樣。

誤判之五，中國人民支持中共，中國適合一黨專政，一旦放開，實行民主和多黨制，中國就會大亂，而中國大亂，對世界不利。

誤判之六，反對中共的中國人，只是因為對中共有仇，出於仇恨，才批評和反對中共，他們在中國占少數，不代表中國的大多數。

誤判之七，中國的經濟和市場太重要，不與中國做生意，某國經濟就好不了。然而，與中共做生意，往往被中共套牢。各國教訓無數。

誤判之八，中國投資非洲，是為了幫助非洲發展，比如，修建公路、鐵路、水電站等。然而，中共「一帶一路」帶給非洲和其他貧窮國家的，卻是深重的債務陷阱和新殖民主義。

誤判之九，美國或西方仍然需要與中國接觸，用談判和對話解決與中國之間的問題。問題是，與從無誠信、從不遵守承諾的中共對話，究竟有什麽意義？

尼克森曾有顧慮：「除非中國改變，世界不會安全。」這與尼克森堅定的反共立場相符。蓬佩奧公開了美國的思考與決定：

1、「與中國盲目接觸的舊模式根本做不成事。我們絕不能延續這個模式。我們決不能重回這個模式。」

2、對中共和習近平的定性：「我們必須記住，中共政權是馬克思-列寧主義政權。習近平總書記是一個破產的極權主義意識形態的真正信仰者。」

3、把矛盾對手局限在「共產黨」，與「中國人民」作了區隔。

4、美國「設想中國向自由和民主演變的理論」失敗。「如果自由世界不去改變它，共產主義中國肯定將會改變我們。」

5、「改變中國共產黨的行為方式，不應僅僅是中國人民的使命，自由國家也必須努力捍衛自由。」

6、「現在是時候了，應當結成一個志同道合的國家新聯盟，一個新的民主國家的同盟。」

總之，美國終於認清了中共獨裁專制的本性，自由民主世界不打倒專制極權統治，中共不會自行退出歷史舞台。也就是說蓬佩奧向世界宣告：美國結束了50年促中國自行民主改變的容忍外交，這個「關於改變中國政策的講話」，具有時代的穿透力，可說是一石激起千層浪。

筆者在此想補充說明幾點：

其一，從尼克森「打開中國大門」的起始，民主國家對中國與中共的認識與政策，就是嚴重的誤判誤斷。

其二，美國當下對中國政策的改變，並不是從蓬佩奧在加州尼克森圖書館發表演講開始的，其實從奧巴馬總統執政期就開始暗度陳倉了，「亞太再平衡戰略」，是美國重返亞太的具體措施，戰略目標直指中國，圍剿中國。

其三，川普總統的「印太戰略」，是「地理概念、地緣政治概念，及政策目的與目標」一體化的戰略宣言。嚴格的說，「印太戰略」與「亞太再平衡戰略」，是換湯不換藥的進行式，或者說是持續版與升級版。

相信美國人民的選擇

美國的總統大選，已成了人類社會的重大事件，關乎著未來國際政經的風向，選擇共和黨的川普？還是民主黨的拜登？各國的領袖首腦們均在暗自揣摩與較勁，美國再怎麽衰落，它的經濟軍事科技等體量依然全球第一，瘦死的駱駝總比馬大，這個地球的遊戲規則不會被改變。



胡平曾當選為北京海淀區人大代表。圖／田牧提供

關於美國的選舉行情，長年居住在紐約的胡平先生有獨特的分析。胡平是北大的哲學碩士，曾投入西單民主牆運動。1980年參加地方人大代表選舉，當選為北京海淀區人大代表，這是破天荒的大事，一位平民青年學子一鳴驚人地被老百姓選舉出來，足見當時已是改革開放的破土時期了。胡平如是解說美國的大選：

有個民調說，拜登領先；而在支持拜登的選民中，超過一半的是出於反對川普；也就是說，支持拜登的人，多數並不是出於對拜登的支持，而是出於對川普的反感。只是沒有對在美華人的民調，估計情況也差不多。

華人很在意雙方的對華政策。川普對中共很強硬，很多華人主要是因為這一點而支持川普。至於有多少華人因為川普的強硬政策反對川普，現在看不清楚，因為目前美國的形勢，對所謂小粉紅、對親中共的華人很不利，所以他們比較低調，不像過去那麽大聲張揚。

到目前為止，拜登的對華政策仍然不大清晰。很多人說川普的對華政策在兩黨有共識，但我看不一定。估計在川普和拜登的辯論中，川普會抓住對華議題逼問拜登。這個問題太重要了，如果拜登在這個問題上表現令人失望，或者軟弱，對華人來說，那麽一些人是不會支持拜登的。但華人對川普的支持率應該是參半。

筆者的觀點是：無論是川普、還是拜登勝選總統，美國的自由民主價值觀不會改變，美國對華的高壓政策不會改變，美國亞太戰略重點不會改變，美國維護和鞏固台灣的安全與獨立主權不會改變，美國維護香港、維吾爾、西藏、中國大陸等民主人士的自由人權立場不會改變。對美國民主制度的良性治理與政策完善性，我們是充滿信心的！