李前總統生前贈送別人的墨寶大都是「誠實自然」,惟獨惠贈我「真實自然」，令我琢磨再三，發現其來有自，而且筆重心長。

「誠實」是人類所獨有的問題，所以，崇仁尚義，以「人之道」為本的儒家，奉為立身處世的準則，然而，「誠實」會因人而異，因時而變，並非亙古不變的至理，因此，自然的宇宙萬物是不會有「誠實」的議題。只有，將宇宙的自然萬物與「人」等量齊觀地併合看待，才會凸顯出「真實」的重要性，也就是天人合一「天地與我並生 、萬物與我為一」的概念，「人法地、地法天、天法道、道法自然」，這是道家思想的精髓所在。

自然的宇宙萬物，都有「成住壞空」的過程，瞬息萬變而更迭不休，人事滄桑，肉體方面有「生老病死」、精神領域有「生住異滅」，也都是白雲蒼狗而遷流不息，佛家稱之為「諸行無常」，然而，在千變萬化的大宇宙，冥冥之中，卻，具備有永恆不變的規律性「存在」，圍繞在這個永恆不變的「存在」基礎上，萬變不離其宗，天下萬物，都井然有序地生生不息，這個永恆不變的「存在」,其真實之相，西方哲學稱之為「Ultimate reality終極真實（究竟真實）」、二十世紀存在主義的代表人物海德格（M.Heidegger）稱它為「存在」（Being），這也是日本京都學派西田哲學大師所說的「絕對無的場所」、佛家的「佛性如來」、「究竟涅槃」乃至老子所謂的「道」等等異名同謂，玄之又玄的衆妙之門，都是形而上哲學所探究的源頭所在。

這些玄之又玄的真實之相（實相），都是無狀之狀、無物之象，其共同點是，永恆、無名、敦樸，其大無外、其小無內，視之不足見、聽之不足聞，但，綿綿若存、用之不勤，無法以言語來論述（言語道斷），也不能用思考來究竟（心行處滅），與老子所説的「道可道、非恆道 ; 名可名、非恆名」有異曲同功之妙。宗教家就乾脆說它就是萬能的上帝或「自生的永存者」（見註）。



圖／擷自《李登輝訪日秘聞》，作者提供

研究變易之學，有群經之首美名的《周易》，其第一卦就是探討「天之道」的乾卦，其卦辭「元、亨、利、貞」就是論述天道運行的規範，並且，推天道以明人事，「元、亨」就是: 萬物，創始亨通、蓬勃發展的意思，「利、貞」 意謂: 結成碩果、收歛歸藏 ; 配合，春生、夏長、秋收、冬藏，等四時的運作，明白地闡述了整個生命的過程。

而《周易》的最後一卦是討論「人之道」的「未濟」，它是未完成的意思，表示人生的結局永遠沒有定論，沒完沒了，蓋棺也不能論定，雖然，完成了人生的旅程，但，這個完成只是未完成的終結 ; 同時，也是另一次未完成的開始。獨立而不改、周行而不殆。

禪宗所說的明心見性、見性成佛，就是見到宇宙人生的「真實性」，凡是證得此真實之相，就能成佛，所以，金剛經說：「若見諸相非相，即見如來」，真相是無相無不相、「相而無相、無相而相」，也就是真空生妙有之相，這是佛法的根本原則所在。



圖／擷自《李登輝訪日秘聞》，作者提供

道生萬物、萬法歸道，「真實」就是不虛假，「究竟真實」也就是「道」，而「道法自然」，這個「自然」並非「耳得之而為聲、目遇之而成色」的自然界表相，而是，自己本來就如此的狀態，「道」所取法的就是，自然而然的真實面目，所以，凡人修煉的最高境界，不論是儒、釋、道或日本、西方哲學，都殊途同歸地朝向「真實自然」的目標而邁進，修到此層次，則「心無罣礙、無罣礙故、無有恐佈」就能達到「遠離顛倒夢想」的圓滿境界。

熟讀老子的理論，並師承京都學派西田哲學的李前總統，正如保羅所說：「現在活著的，不再是我，乃是基督在我裡面活著的我」，虔誠基督徒的李前總統惠贈我的墨寶，「我是不是我的我」及「真實自然」，似乎意涵著：「現在活著的，不再是我，乃是基督活在我裡面，民之所欲、常在我心的我」，也就是，密宗的「入我」（佛進入我心，與我合一）或「我入」（我進入佛中，與佛合一）的觀念。所以，李前總統能够「執一以為天下牧」，秉持老子「反者道之動、弱者道之用」的原則，運用「知雄守雌、知白守黑、知榮守辱」的手段，先放空自己（空我執）、再空法執，將自己回歸到嬰兒、比於赤子之心、返樸歸真、復歸於無極；清淨自己的內心本性，使趨於「真空」狀態或處在「絕對無的場所」境界，所以，他即使身處逆境，卻，能包容萬物、統攝萬民，發揮「真空生妙有」的般若大智慧，貫徹「無為而無不為」的雷霆迫力 ;居此「真實自然」、天人合一的戰略高度，故能遊刃有餘地馳騁官場，氣定神閒地掌控世局而叱吒風雲。

李登輝先生榮任總統後，從容不迫地按步就班，從醬缸文化的濁流中，將浸漬數千年的「法統」，打撈出來，激濁揚清，「脱古改新」，使台灣有如脱胎換骨般，完成了不流血的寧靜革命，在擁有數千年歷史的華人世界中，史無前例地開拓出，唯一自由民主的王道樂土。然而，根深蒂固的既得利益者，卻，恨之入骨，加上，醬缸文化的餘味猶存，醬缸遺孽仍然陰魂不散，很遺憾，李前總統的豐功偉績，雖然光芒萬丈，卻，在自己的祖國，也是「寧靜革命」的最大受益者-台灣，反而，飄浮著一點點的塵埃。

耶穌說：「先知除了在自己的本鄉本家之外，沒有不受人尊敬的」；老子也認為：被褐懷玉的聖人，有時難免會因知音難覓，而有「夫唯無知、是以不我知」之憾，因之興起「知我者希、則我者貴矣」之慨。

有幸榮蒙「Philosopher king（哲人王）」李前總統的青睞，另眼相看，特意，筆重心長，惠贈我微妙玄通的金玉良言，其中隱含的般若大智慧，我將奉為圭臬，引為傳家之寶而終身信守不渝。



圖／擷自《李登輝訪日秘聞》，作者提供

註：「自生的永存者」

《聖經》記載 :摩西帶領猶太人出埃及時，上帝顯靈現身，摩西詢問:「您是誰?」，上帝回答說:「我是自生的永存者( l am who I am)」意思是:我是一個自生，原先就一直存在的永存者。

「自生者」就是西方哲學家笛卡爾(R. Descartes)所提出的「自因」—自己是自己存在的原因。「自因」是上帝或永恆存在的首要條件，此外，其他一切皆為「他因」，「自因」只有一個，在基督世界稱為上帝，在老子來說就是「道」就是「自然」。