英國6日出現首例沒去過中國的武漢肺炎確診案例，英國NHS也透過臉書宣導防疫措施。(圖/擷取自NKS臉書)

日本、南韓、英國、台灣陸續出現無中國旅遊或接觸史的武漢肺炎病例，增加防疫難度。英國6日也出現首例沒去過中國的武漢肺炎確診案例。英國政府建議自中國、香港、台灣、日本、泰國等亞洲九地返國民眾，應自主隔離14天，若身體不適應立即尋求醫療協助。

英國衛生部指定的自主隔離來源地包括中國、泰國、日本、南韓、香港、台灣、新加坡、馬來西亞與澳門，建議過去14天內從這些國家或地區返國的民眾，若出現咳嗽、發燒或呼吸急促的症狀，應留在室內自我隔離，並與英國國家醫療保健服務（NHS）聯繫。

台灣昨天新增三名武漢肺炎確診病例，三人都未到中國，僅路經港澳地區即遭感染，是台灣首見未有中國旅遊或接觸史，卻感染武漢肺炎的案例。之前，日本與南韓等國已出現沒有中國旅遊史的武漢確診病例，加深了國際間防麂疫難度。

英國廣播公司（BBC）報導，英國6日確診第三例武漢肺炎患者為中年英國男子，未到中國，但返國後在布萊頓（Brighton）檢測出陽性，隨後送至倫敦的醫院治療。前兩例為從中國到英國的中國人。

英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）未透露第三例患者在哪個國家感染，但據了解，感染地可能是新加坡。這是英國首例在中國境外地區感染的案例。