「考試領導教學」幾乎是難以改變的道理，因此，考試的內容自然成為教學的指引。美國的教育哲學，則是「教什麼，就考什麼」。最怕的是，考試內容和教學內容完全沒有關聯，讓師生無所適從，學生無從準備。示意圖／Pexels

本（12）月23日台灣制憲基金會號召全台超過上百團體成立「台灣新憲聯合陣線」，希望以實際行動創造台灣新憲法，完成台灣國家正常化。台灣新憲聯合陣線會後發表宣言指出，當憲法規定與人民意志或幸福相牴觸時，人民有權修改或重新制定憲法，維護人民制憲權與修憲權乃是所有國家機關的義務。宣言主張當前台灣憲政問題的根本解決之道，應由全體台灣人民凝聚共識，共同行使主權，透過憲法創制與複決權利，重新設定憲政秩序，讓新憲法成為政府有效治理與解決政治僵局的依據。

揆諸前述主張，應切合台灣現狀與未來發展，然而，結局會如何？或認為制憲非屬當前要務，無暇顧及呢？有時，國家恰如個人生涯一樣，永遠有大事，找不到好的時機，專注精神完成想做且應該做的事，例如：退休前，常自許在退休之後，能好好陪伴父母親暢遊台灣，或好好做一頓飯，以嚮家中大小，或願意充當「洗衣父」，感謝牽手終年辛勞，然而，又做到了多少呢？

教改並未減輕學生壓力

可惜，政治改革遲滯不前，連華航正名都覺艱難，同樣的，近二十年來，雖歷經數次教育改革，但教育方式與教育內容改變多少呢？學生的學習壓力不僅沒有減輕，反倒節節上升，稀奇古怪的教育現象，層出不窮。如今更拜所謂的「核心素養」之賜，國小低年級期中、期末考卷，每一科試題的張數與題數皆不少，學生只能匆忙作答，距離真確評量的意義甚遠，易讓幼小心靈受傷。近日媒體對於今年國文學測的命題，更多所批判，認為42題的選擇題到底是要測驗學生那些能力，甚且，文言文題數達到了五成五，超高的比重，顯與台灣努力要邁向現代化先進國家的目標不符，這樣的考試內容，真的有助於學生語言能力、表達能力、思考能力的發展嗎？

參照美國SAT測驗，其非常強調批判性閱讀（Critical Reading），內容包含人文科會學科、自然科技等，以瞭解學生閱讀的深度與廣度，最重要的，在測驗其理解與推理的能力。反觀咱們國文題目，會被認為是五年內最難，其中之一的理由應是取材範圍過於廣泛，不只是文學，更涉及管理學、原住民族、語言學、小說、知識本質與新詩等書籍著作，這樣的閱讀素養，應非一般學生所能擁有。至於二道寫作題，更涉及科技與倫理、電影與書籍內容的理解和想像。此外，國文科命題，有關白話文的測驗題或寫作題，係多以著作或學術性的題材為命題依據，能應付裕如的考生，實屬少數。

「考試領導教學」幾乎是難以改變的道理，因此，考試的內容自然成為教學的指引。美國的教育哲學，則是「教什麼，就考什麼」。最怕的是，考試內容和教學內容完全沒有關聯，讓師生無所適從，學生無從準備。此外，上述的國文命題，能給高中國文教育那些啟示？高中生如何藉由國文教學，獲得應有的思維與發展呢？所以，咱們需要與時俱進的語文教育與語文課，亦即，若國文教學與大學命題不改，對於制憲不僅有不利的影響，甚至遙遙無期。