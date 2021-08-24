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每日國際焦點

輝瑞BNT疫苗得到美國FDA正式完全核可。

阿富汗塔利班任命臨時央行總裁。塔利班奪回潘傑希爾山谷旁先前丟失的巴格蘭省三區域。

美國通用汽車因LG化學提供的電池有缺陷召回7.3萬台雪佛蘭Bolt電動車，使LG化學股價大跌。

以色列因應哈瑪斯爆炸氣球攻擊，空軍出動轟炸加薩走廊哈瑪斯據點。

阿富汗

塔利班任命臨時央行總裁。

塔利班奪回潘傑希爾山谷旁先前丟失的巴格蘭省三區域。

伊朗恢復供油給阿富汗。

美國表示8月31日期限之後仍將協助有生命危險的阿富汗人撤離。

澳洲表示美國若延長撤離行動至31日以後將予以協助。

喀布爾機場外發生短暫槍戰，1死。

日本

瑞穗銀行系統故障影響日本部分地區提款機。

7-11計畫5年內推出30分鐘到貨送貨服務以與亞馬遜競爭。

日本政府與東京市政府要求東京醫院接收更多染疫病患，僅1/10染疫病患在東京住院。

派遣軍機至阿富汗撤離公民。

南韓

美國通用汽車因LG化學提供的電池有缺陷召回7.3萬台雪佛蘭Bolt電動車，使LG化學股價大跌。

美國與南韓討論借用南韓美軍基地暫時收容阿富汗難民。

北韓

美國北韓事務特使金星容表示美國對北韓沒有敵意。

印度

警方於喀什米爾射殺民兵復興前線領袖Abbas Sheikh及副手Saqib Manzoor。

澳洲

最大超市通路Woolworths與Uber Eats合作推出生鮮1小時內送達。

印尼

前社會部長Juliari Batubara因對防疫援助收受324億印尼盾回扣遭判12年徒刑。

新加坡

7月通膨受全球油價上漲使得電費瓦斯費上漲影響升至2.5%，核心通膨率1%，為2年來最高並來到疫情前水準。

泰國

7月出口年成長20.27%超過市場預期但低於6月的43.8%。

政府表示2021年將收到6100萬劑阿斯特捷利康疫苗。

中國

滴滴暫停在英國和歐洲的上市計畫。

吉爾吉斯

俄羅斯領導的集體安全條約組織，將於9月1~9日於吉爾吉斯舉辦聯合軍事演習。

歐盟

將停止資助波蘭設立防多元性別侵害區的地方。

英國

已自阿富汗撤離7000人。

法國

表示需要更多自阿富汗撤離的時間，擔憂31日無法完成撤離。

俄羅斯

準備低價出售武器給與阿富汗相鄰的集體安全條約組織盟國。

表示逮捕一名意圖盜取軍事機密的烏克蘭間諜。

瑞士

自阿富汗撤離約100人。

西班牙

表示可在2軍事基地收容4000阿富汗難民。

烏克蘭

總統澤倫斯基簽署命令制裁國會議員Andriy Derkach。美國指控Andriy Derkach是俄國間諜干預美國大選。

波蘭

將在白俄邊界興建圍籬，增兵守備。

匈牙利

自阿富汗撤離173人含受美國所託部分。

立陶宛

將於2022年9月完工白俄邊界圍籬。

希臘

呼籲歐盟協助各國阻止阿富汗難民流入歐洲。

美國

輝瑞BNT疫苗得到美國FDA正式完全核可。

墨西哥

墨西哥石油公司鑽油平台22日的大火5死6傷，且影響墨國1/4石油產出。

巴西

聖保羅州開除支持總統波索納洛的軍事指揮官Aleksander Lacerda，麾下共5000人。

以色列

因應哈瑪斯爆炸氣球攻擊，空軍出動轟炸加薩走廊哈瑪斯據點。

沙烏地阿拉伯

副國防部長Khalid bin Salman表示沙國與俄國簽署聯合軍事發展合作備忘錄。

阿拉伯聯合大公國

法國外長及國防部長至阿聯討論阿富汗撤離事宜。

伊朗

與俄羅斯、中國將在2021年底2022年初於波灣舉辦聯合軍事演習。

埃及

蘇伊士運河1月20〜8月20營收年增11.2%達34.9億美元。

敘利亞

政府軍與親伊朗民兵對南部城市德拉發動大規模攻勢。

黎巴嫩

伊朗表示已準備好輸送更多燃料給黎巴嫩。

約旦

表示將讓2500阿富汗難民過境前往美國。

葉門

得到國際貨幣基金6.65億美元新援助。

奈及利亞

尼日州遭綁136位學生中有6人病死。

伯特利浸信會高中遭綁學生中，因家長提高付贖獲釋15人。

厄立垂亞

美國以侵害人權制裁厄立垂亞國防軍參謀長Filipos Woldeyohannes。

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