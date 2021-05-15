大至建築、小至玩具，桂竹是泰雅族生活中的重要元素。圖／陳培峯

山裡，雲霧繚繞。青翠的桂竹滿山，像是相互擁抱在一起的團結家族，自成一片低調卻明朗的自然景緻。

La-qiy qu h-mut m-ng-lung

Ya-hiy qu ro-ziq su Nanu k-tan su

Nanu cyux su po-ngan pi? sin-zik lu-ngan su

Po-ngi na-sbas qsya m-ta-saw

Ki-ta rgyax m-ta-syaq ruma

Qa-niy ku kin-na-ho-lan su

泰雅（Tayal）傳唱的童謠，唱著「孩子啊，你聽見水源純粹的聲音、看見山脈的竹，這裡是我們的故鄉我們的根。」而今有一群人，回到復興，耕耘這桂竹之鄉。

土地與族人緊密相依

「我們從小看著竹林長大、我們家中都有竹林。」桃園市復興桂竹產業發展協會專員陳秉宏Botu Cawmin是擅長樂器的原鄉青年，以恍若歌謠的語調述說泰雅族人與竹的密不可分。「如果你喜歡一個女生，就把竹子做的口簧琴掛在她家門口。」他說，過去以桂竹建造家屋，取水引水、製作食器，也因著對音樂與儀式的重視，族人都有竹製口簧琴。

除了自製生活用品，鎮日與竹為伍的泰雅族人，會將光潔強韌的竹子仔細砍伐下來，小心翼翼運送下山販賣。清晨盤點人力與機具後上山伐竹，砍伐員用鏈鋸從貼近土壤的桂竹頭處砍下，傾倒時控制集材方向，助手處理枝葉後，將整理好的竹材以架設好的索道或卡車吊臂，移動至土場暫置再運送下山。伐竹既是勞力活，更蘊藏對環境細節的認識，國立中央大學通識教育中心助理教授鄭揚宜說，「像是在60度陡坡伐竹，還要判斷風向，變換鋸竹方向，如果不是從小生長在那個環境裡，是很難做得來的。」



早期泰雅族人人編得一手好竹藝。圖／陳培峯

曾經，復興區的伐竹產業，因為台灣竹產業發展而興盛。柔韌不易斷的桂竹，加工製作竹筷、農漁等用具，更隨著竹劍製作技術傳進台灣，引領1970年代台灣竹產業的興盛。桂竹生長速度很快，只需2至3年就可成材，約7至10年枯萎死亡，要定期疏伐才能增加土壤地力，過去，伐竹是泰雅族人重要經濟來源之一。而今由於化學材料發展與加工產業外移，竹價一落千丈，加上原住民保留地禁伐補償條例，伐竹人口大減，不復當年榮景，現在年輕人大多已無伐竹經驗。



早期泰雅族家家戶戶以竹製器具，背籃、魚筌等。圖／陳培峯

復興RUMA（桂竹）之鄉

說起竹產業，首先想到南投竹山，一車車竹子運往竹山加工，成為建材與各式製品，而面積最大的桂竹林，分布於桃園復興與新竹尖石，陳秉宏Botu Cawmin說，「竹山的桂竹有三分之二來自復興，我們希望打造復興為Ruma（桂竹）的故鄉。」因著山林的召喚，李依婷和撒善・友順（阿山）夫妻從「友順竹業」、「桂竹協會」到「Qenay na bamboo櫓榪竹工作室」，以竹為本，從伐竹、竹文化到竹飾，希望重振桂竹經濟產業，不僅讓原鄉青年在地就業，更傳承泰雅竹藝文化。



櫓榪竹工作室桂竹耳飾。圖／陳培峯

透過手作竹耳飾品牌經營、竹編器具販售與竹藝課程、部落深度小旅行3項主要活動，傳達泰雅文化與桂竹的連結。竹耳飾，把過去泰雅族男女配戴耳飾的傳統文化，轉化成融合現代流行風格設計，運用無法製成建材的邊角料再利用，是目前最受關注的品項。陳秉宏Botu Cawmin介紹工作室，「2010年品牌成立，由章庭瑜和在地泰雅媽媽共同發想，目前的竹飾作品由法國設計師Laura Gareche協助改良，另外，19歲的宗甄剛加入工作室。」融入創意與泰雅傳統菱形紋飾與色彩，保留竹材的原始色澤與材質紋路，再加上串珠、金屬、幾何造型等當代美學元素，打造出廣受歡迎的產品。



櫓榪竹工作室的桂竹耳飾製作。圖／陳培峯

在塑膠製品大量取代天然材料的今日，桂竹協會也致力於傳承竹編技藝文化，讓部落青年參加課程。早期家家戶戶以竹製器具，人人編得一手好竹藝，而今保存竹編技藝不僅是文化留存，更是人與自然共生的依存循環。參與輕旅行的遊人，在深山的卡普部落參與伐竹與摘筍，製作食器，品嚐在地風味料理，陳秉宏Botu Cawmin說，「從中讓大家知道桂竹林管理的方法，瞭解泰雅族跟桂竹之間的關係。」



櫓榪竹工作室透過桂竹耳飾與現代元素交融，展現出新的創作風貌。圖／陳培峯

從生活到產業傳承竹文化

「文化是生活的總稱，必須工具化才可能在日常生活中延續，」鄭揚宜舉例，就像3C產品可謂現代人的文化，桂竹的意義也發生轉化，「過去桂竹是生活資材，到了現代更像是象徵物，啟發人們自我探尋。阿山他們做的事情，就是發展一整條產業，讓桂竹從生活到文化與產業結合。」

在象徵物與生活之外，以產業視野思考，讓當地居民得以之維生，藉此傳承泰雅桂竹文化。鄭揚宜研究族群，實地走訪田野、參與生活，關注群體與地方的互動，不論是花蓮黑暗部落的經營，或是卡普部落的竹文化，都無法簡單地以「文化」概括，他建議想要更深入認識泰雅或竹文化的人從參與做起，「只有接觸，才有機會更深入認識一個地方與文化，進一步去意識自己的感受。」像是不同材質有沒有讓自己更放鬆、身處山林是否讓自己更舒緩，透過接觸，讓人確認意義。

而產業的發展，需要促進法規接軌。鄭揚宜說，「像是建築法規政策都還沒系統性納入竹材，即使東南亞有世界知名竹建築，我們想參考，卻囿於法規還沒跟上。或是以疏伐的竹發展生質綠能，有這樣的認知，還沒有進一步的政策。又或者在復興全區屬於水源保護區的現況下，要如何建立加工系統才能減少過度運輸？」這些，都還有待進一步調適。

「泰雅不是一成不變的概念，詮釋權也不能被某些人壟斷，這些人生活出什麼樣態，就是現在的泰雅。」鄭揚宜的研究室裡舉目不見竹，卻像是隱約聞到植物的清香，那是山上的竹子，正在生長。

※本文轉載自 《桃園誌》No：71