針對世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞因避免中國被汙名化，宣布將武漢肺炎正名為COVID-19，對此，中央流行疫情中心執行官周志浩今(12)天下午表示，由於WHO的名字太拗口，仍可簡稱「武漢肺炎」，對於衛福部的決定，網友喊讚，還說:「衛福部這次很霸氣」。

由於中國疫情險峻，WHO自11日起一連2天邀請全球約400名專家舉行全球研究及創新閉門論壇，秘書長譚德塞今天宣布為避免武漢肺炎污名化特定地理位置，正式將武漢肺炎命名為COVID-19，CO代表冠狀（Corona），VI代表病毒（virus），D代表疾病（disease）。

疫情指揮中心上午先是發出新聞指出，此波疫情的法定名稱為「嚴重特殊傳染性肺炎」，在臺灣現在通用的簡稱為「武漢肺炎」，中國大陸地區已更名為「新冠肺炎」，WHO命名這個引起此波疫情的冠狀病毒為「Covid-19」。為了與WHO公布之國際資訊接軌，並使民眾方便理解，由新型冠狀病毒（2019-nCoV）所引起的肺炎正式稱呼為「COVID-19」，仍可簡稱「武漢肺炎」。

中央流行疫情中心執行官周志浩在今天下午的記者會中再度說明，由於WHO的名字太拗口，考量方便國人稱呼，還是可以稱「武漢肺炎」，對於媒體提問會不會因此被其他國家扣上汙名化中國，周志浩則說，這是方便溝通， 而且民眾打開電視，媒體也都稱「武漢肺炎」。

網友也說，「我們就要叫武漢肺炎，不行嗎!」「WHO又不讓我們加入，管我們怎麼稱呼。」還有網友認為應該稱:「P4武漢肺炎」、「是中國武漢肺炎」。