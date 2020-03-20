中共吹噓抗疫有成，紅色黨媒把中國包裝成世界最安全的地方；加上歐美國家已經被「武漢瘟疫」攻陷，海外的中國人，掀起一波逃難朝，北京、上海機場，迎來少見的返國人潮。本圖為上海浦東機場行李提領區。圖／擷自維基百科，公有領域

中國大外宣吹噓之下，中共抗疫有成，紅色黨媒把中國包裝成世界最安全的地方，加上歐美國家已經被「武漢瘟疫」攻陷，海外的中國人，掀起一波逃難朝，北京，上海機場，迎來少見的人潮，上百國家陸續發布封鎖令，海外遊子走和不走，的確兩難，但是，花了十幾萬台幣回中國的小粉紅，很快就後悔了，因為隔離場所設備太差，飲水伙食引起抱怨，人權被剝奪，立即有人發貼文，告訴尚未回中國的人，不要被「中共國」欺騙，更何況，中國疫情仍然密不透風。

唯一不能回中國避疫的人，就是被放逐或者是辛苦逃亡在外的「民運分子」，這些人或許已經歸化異鄉，有些人還沒拿到庇護，處境各有不同，唯一共通點就是，曾經被中共國家欺騙，也被國家拋棄，在共產黨極權國家，放逐異議份子，是最殘酷的刑法，簡單說，「得到天空，失去土地」，這些人為了抵抗暴政，而失去祖國的人，既然已經是逃難身分，所以，也不必搶著逃難，就如同班雅明。

班雅明被德國學界稱為天才哲學家，可惜一生和納粹暴政為敵，不願與狼共枕，最後落魄一生，自殺於山區小村落。

1932年，40歲的班雅明，滿懷理想，帶著他寫的手稿「德國哀悼劇的起源」來到法蘭克福大學，希望可以謀一教職，這本書描述世界秩序的崩壞，以及人類救贖的困境，很明顯，班雅明借書諷刺納粹政權，當時社會學大師阿多諾，對班雅明相當激賞，視為天才，有心提拔，很可惜，法蘭克福大學沒有任用班雅明，加上納粹政權席捲德國，言論自由遭到法西斯迫害，班雅明選擇流亡法國，在法國期間，班雅明生活困頓下，努力不懈，寫下《關於歷史的概念》一書，並把書稿交給漢娜鄂蘭。

1940年，法國的馬奇諾防線抵擋不住納粹鐵蹄，法國貝當元帥決定投降，班雅明再度失去自由之地，並且展開逃亡，前往西班牙，這一年9月底，在大雪降臨的季節，班雅明受困於庇里牛斯山山區的小村落，班雅明在山區聽到消息，西班牙放棄抵抗，加入納粹聯盟，班雅明一聽，萬念俱灰，這個世界終於失去最後的自由土地，於是，自殺的念頭湧進心頭，班雅明服毒前一刻，寫下一封信，給發現遺體的人，信中說，「在這個毫無出路的情況下，我已經沒有其他可能，就只能在此結束我的生命，請把我的想法告訴我的朋友阿多諾，我的時間不夠，無法寫下我想寫的信」，這封信後來交到法蘭克福大學阿多諾的手上，班雅明把阿多諾視為生命中唯一知音，阿多諾依照遺言，在美國找到漢娜鄂蘭，集資出版了《有關歷史的概念》一書，紀念這位抵抗暴政的文人，班雅明另一位朋友劇作家布萊希特，也為班雅明寫了一首紀念詩：

最後被放逐至無可逾越的邊境

也就是你逾越了可以逾越之處

未來

位於幽暗之中

虛弱

這些你都目睹/在你摧毀你那承受痛苦的軀體時。

災難降臨時國家是歸宿

班雅明死後，整個德國確實陷入極度幽暗之中，可惜，哲人已經失去可以回歸的國度。

北京機場逃難人潮，和桃園機場不相上下，我們無法理解，這些海外中國留學生，從自由之地回到獨裁國度的心情，這些中國新世代和台灣海外學生，到底有多大不同？

瘟疫燒到歐美各國，台灣家長開始召回在歐美讀書的孩子，中台兩邊的隔離環境，天差地別，台灣還可以享受免費待遇，甚至還有補貼可拿，自由台灣其實很社會主義，但是，社會主義的中國，卻很資本主義，這件事總是充滿弔詭，想起失去國家的班雅明，和被祖國拋棄的中國異議分子，台灣就算不是一個正常國家，至少旅外遊子還可以找到回家的路，你無須像班雅明選擇流亡。

但是，如此美好的台灣，卻是，紅色暴政和國內紅色名嘴處心積慮，想要摧毀的地方，台灣防疫工作被世界讚揚，紅色名嘴卻反而唱衰，跟著紅色中國吹哨起舞，一起貶低台灣，還有紅色政客跪舔著，要中共原諒台灣，甚至嗆聲，「台灣永遠無法成為國家」，就衝著這句話，台灣人更應該知道，災難降臨時候，只有國家才是歸宿，原來，被失蹤遺忘的國家，竟然如此重要，那麼，用我們的一生，努力為這個國家，找到一個更名實相符名稱，營造更正常的國度，才不會冤枉此生啊。