急診是一個很特別的場域，幾乎絕大部分的到院前心跳停止（猝死）病患都會送到急診室，除非是已經明顯死亡或家屬拒絕送醫的情況。而這群病人正是每隔幾年心肺復甦術指引大改版要挽救的目標族群，也是急診及重症醫療的主戰場之一，從早期的識別、一般民眾目擊者協助急救跟自動體外去顫器使用，到緊急救護派遣及現場處置，以及到院後的治療，都是成功復甦病患且沒有神經學後遺症的關鍵。這些病人我們稱為歐卡（OHCA, Out-of-Hospital Cardiac Arrest）。

過去筆者在急診擔任實習醫師的時候，每次有OHCA送來都會跑進急救室幫忙，那時什麼也不懂，只知道把胸部按壓做好，耳邊鬧哄哄的是各種吼叫聲，醫師忙著插管，電擊、護理師忙著打針、給藥，家屬在外面哭泣，你來我往，亂中有序，那時我想也許這就是急診的縮影吧。

之後成為急診住院醫師，我們開始第一線面對OHCA患者救治以及對家屬說明。有一次我詢問家屬是否有簽過放棄急救（Do-Not-Resuscitate）同意書，迎來一陣怒吼：「誰說要放棄急救！」此後我便改口詢問：「之前是否有討論過拒絕壓胸插管等侵入性處置？」其實想來想去，家屬的心情是不放棄任何一絲希望，但也不想增加任何一分痛苦。此後溝通便依照這個原則，誠心的告訴家屬目前病況並不理想，不過我們一定盡力在不造成額外痛苦或傷害的情況下全力救治。又有一次，來的家屬是女兒，很快同意放手讓老奶奶好走，但其他家屬到了以後開始劈頭直罵女兒照顧不佳，明明昨天還好好的，怎麼會突然變這樣，而我在一旁也能感受到這個家庭的矛盾，只好硬著頭皮迎向怒氣沖沖的家屬，好好的說明其實奶奶年紀這麼大，長期臥床沒有褥瘡沒有關節硬化，顯示女兒已經照顧得非常好了，突然的變化其實是年紀真的太大，任何人都沒有辦法避免。也有幾次，送來的OHCA患者是久病臥床的老爺爺老奶奶，我們看了情況後很快地向家屬說明病況，也很快達成共識停止不必要的急救。幫大體進行護理的時候，一旁的外籍看護察覺怎麼安靜了下來，抓著我們問爺爺奶奶是不是走掉了，同時悲從中來大聲哭泣。有人戲稱外籍看護是因為工作沒了而傷心，但看多了的我們知道，這是日日夜夜照顧產生的感情，最真摯也最直接。此外也遇過中年男性OHCA，陪病人一起來的是盡責的按摩店小姐，正是所謂的馬上風。還有小兒未滿一歲的猝死，結果事後趕到的生父不是爸爸，而是媽媽的外遇對象。也有急救後因為腦部缺氧導致患者成為植物人的，往後的照顧跟各種醫療抉擇對於家屬則是更多的挑戰。

到後來我成為教學總醫師及主治醫師，慢慢開始關注OHCA急救場域中，醫療人員的團隊合作，以及和病人家屬的互動。到院前心跳停止對於家屬是十分衝擊性的訊息，從緊急救護抵達現場，到病患送抵醫院後的急救過程，醫師除了關注急救流程，也要時時關切病患家屬的狀態並適時告知。很多時候家屬處於未知、擔憂害怕的狀況下，容易情緒崩潰，如果能分段適時告知，也是對家屬的一種溫柔。電影一代宗師提到，習武之人有三階段：見自己，見天地，見眾生。其實我們在醫療場域行醫的成長也是如此，從醫學生開始的知識累積，是對自己負責的學習跟探詢，行醫以後，見到的是各種疾病的樣態，印證教科書上的描述，也認識醫學上的極限與不可能之事，而第三階段則是見眾生，在行醫之際逐步窺見各種家庭的樣態，了解疾病與病人、與家屬的互動，並從而累積經驗，給予病家們更適切的醫學協助與心理支持。作為一個急診醫師，我認真的看待每一次的交會，也深深感謝這群教我人生的病人。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台