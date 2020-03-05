台灣研究冠狀病毒的賴明昭教授說，「破壞地球生態，帶來更多病毒」。 60年代，人類科技大爆發，放肆破壞森林環境，各種病毒被釋放了，包括小兒麻痺病毒，愛滋病毒，茲卡病毒，伊波拉病毒。人類的貪婪，甚至過度傷害動物，結果是病毒找到人類，這是病毒的復仇之旅。圖／取自中國政府網

「武漢肺炎」果然是死亡照妖鏡，照出全球化的危機，也照出「兩岸一家親」的荒謬，照出南韓的異端信仰，也照出伊朗親吻聖城牆壁的荒唐。

相信「一家人」這句話的台商旅客，全部變成中共手上肉票，現在，滯留武漢的台商，等候救命的台灣戰狼，沒有出現，又傳出台商要控告蔡總統違憲，拋棄國人，立即被酸民質問，「怎麼告」？

下令封城，讓台商失去自由的人，是中共政府，台商不敢告中共妨害自由，強行綁架，很顯然只會欺負台灣軟柿子，也難怪，台灣人對台商和滯留中國，大賺人民幣的「黃安們」，越來越感冒，這些人樂當牆頭草，既已經得了便宜，卻在嘴巴上詆毀台灣，對中國表忠的嘴臉更加難看，但是，這些妖精如今現形，其實犯錯不是人民，而是政府，本來可以按照國際法規定，兩國人民依法交流的事情，為了「中國情」，故意放縱，搞到一邊一國「灰薩薩」，全世界也因此陷入「雙中」迷霧，我們就很難懂，把台灣和中國切割清楚，會很困難嗎？以至於，很單純的撤僑包機，立意良好的健保，都弄到處處政治算計，「一國兩制」下的香港，澳門，都可以到武漢包機接人，為何獨獨刁難台灣，若還要硬說，「兩岸一家親」，台商不是肉票，我第一個不相信，但是，偏偏很多台商自願當肉票，還當的很高興，根據國台辦統計，已經有10萬人在中國領居住證，按理說，這些人根本就是中國人，但是，遇到危險，需要看病，轉身又變成台灣人，很可惜，台灣沒有生產「雖遠必救」的戰狼，也沒有能力深入敵區把肉票救出來，話說回來，自己在虎口發財，這些風險應該自己算計在內，而不是人在中國繳交保險費，出了事卻要找台灣理賠。

照妖鏡不只照出中台困境，也照出共產主義的荒謬。

一位湖北民工被發現來自武漢，當地公安立即下條子要求這位民工隔離，民工一看條子上洋洋灑灑計算隔離費用和用餐費，14天要繳交3220元人民幣，相當於這位民工一個月收入，這位民工無力繳交，只好躲到工地的涵管，當作宿舍，「武漢瘟疫」來了，本來財政困頓的中共地方政府，靠著隔離政策發大財，比較好的一線城市，食宿費用一天來到800人民幣，14天下來，政府收入可觀，於是，網民開始比較中國和台灣的隔離政策，被中共痛罵的資本主義台灣，被要求隔離的人民，有獨居套房，吃住全免，還可以請領14天失去工作的補貼，每天800到1000台幣，網民調侃說，「中國共產主義是假的，台灣資本主義也是假的」，那麼，中國人卻偏偏愛上假的共產主義，還自願為奴，這才是最大的悲哀。

瘟疫迫使人類改變生活樣貌

寫「瘟疫與人」的美國作家麥克賴尼說，「每當人類社會出現瘟疫的時候，就是上帝要人類改變生活樣貌的時候了」，這句話值得大眾一起思考，或許有人會說，「瘟疫短暫很快過去，人類社會仍然持續運作」，真的這樣嗎？

台灣研究冠狀病毒的賴明昭教授說，「破壞地球生態，帶來更多病毒」，這句話值得深思，1944年，英國科學家張伯倫第一位發現，細菌之外，還有更細微的病毒，到了60年代，人類科技大爆發，放肆破壞森林環境，於是，各種病毒被釋放了，包括小兒麻痺病毒，愛滋病毒，茲卡病毒，甚至伊波拉病毒，本來冠狀病毒不會進入人體，與人類無害，可是，人類的貪婪，甚至過度傷害動物，結果是病毒找到人類了，說穿了，這是病毒的復仇之旅，WHO專家說，30天內，地球會有一半人口感染武漢肺炎，希望科學家只是危言聳聽而已。

瘟疫使石油價格大降，工業停產，航空業進入蕭條，電影業，劇場，運動場一片空蕩，連地球的空氣也變乾淨了，人與人之間往來交際減少了，不喜歡出門的宅男宅女，成為這個世界的主流。

年後，幾個朋友間的聚會，很自然取消了，看到「賴來賴去」的訊息，也增多了，出門旅行的念頭被打斷，甚至，想要出門訪友，又想到車廂人群聚集，只好作罷。

前天，一位朋友緊急召回在歐洲讀書的孩子，因為排華的聲浪在歐洲響起，台灣人會被誤認為中國人，40年來的全球化，東西方文化的交流理解，一夕間被瘟疫擊倒，一起化為烏有。

真的想太多，把離開窩居出門走走的心思收回來，反正冰箱還有泡麵，其實，一個人隔離生活不算甚麼，說不定，「孤獨才是這個世界的解藥」。