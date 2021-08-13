2021.8.10「台灣制憲基金會」發表民調，九成人民認同自己是台灣人。圖／擷自台灣制憲基金會網站

爭奪國民黨主席大位的朱江兩位大俠，信誓旦旦，要帶領國民黨改變，奪回執政權，但是，所有變革的核心就是中國帽子是否繼續戴，對這個核心議題，兩位大俠仍然無語，可見這頂帽子很頭痛，戴著頭痛，脫著痛頭。

東京奧運會上，NHK歡迎「台灣國」的激情，深深觸動國內中國隊的擁抱者，其實，去中國化運動喊了很久，只是決心太難，但是，中共對台灣隊圍堵，已經展開，眼前是中國帽子滿天飛時代，尊敬的台灣人啊，看戲的時刻過去了，我們的戰爭才要開始。

過去，我在專欄多次建議應該用「台灣中華民國」，或許不倫不類，卻可以擺脫中國在前面的壓制，也比較不造成誤會，可惜未被採納，果然，執政黨眼下也很頭痛。

8月10日，偏綠營的「台灣制憲基金會」公布了一項民調：九成人民認同自己是台灣人，六成四人民，願意為保衛台灣上戰場，但是，談到修憲議題是否可以過關，45％受訪者沒信心，另外，超過五成人口仍然支持保持現狀，互相矛盾的答案，顯示台灣人謹慎態度，也看出台灣人希望國家正常化，卻又怕傷害，事實上，維持現狀必須雙向而行，老共忙著破壞現狀，請問現狀如何維持?基本上，台灣人缺乏意志力和行動力，上世紀老台派，紛紛凋零，小台派還在學習，願意務實支持台灣者，如今青黃不接，這才是台灣危險的地方。

老共圍堵台灣，已經從立陶宛開始，人口不到三百萬的小國立陶宛，雪中送炭，兩度贈送台灣疫苗，讓台灣人感動，更重要的是小國無懼強國老共恐嚇，堅定成立台灣辦公室，終於激怒老共，10日，老共宣布召回駐立陶宛大使，兩國外交來到斷交邊緣，老共真正冒火，原因不在辦事處，而在台灣名稱。



立陶宛雪中送炭，兩度贈送台灣疫苗，讓台灣人感動，更重要的是她無懼強國老共恐嚇，堅定成立台灣辦公室。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成

民主陣營力挺台灣

美國和歐盟已經表態：拒絕中共在國際上霸凌台灣，並認為民主國家與台灣發展關係沒有錯，這句話等於打臉老共對邦交國強迫書寫文書，要求接受中國帽子的行為，多數邦交國被迫在外交文書上但書：「台灣屬於中國」，其實，這是變相干預他國內政，台灣是否屬於中國，終究需要國際法庭認證，不是中共用積非成是的方法，就能騙取台灣主權。

中共圍堵台灣名稱，從政治跨足到藝術，2007年，李安導演《色戒》，為了電影製造名稱爭執不休，後來以美，中，台三者並列，今年威尼斯影展，台灣導演蔡明亮，以記錄片《良夜不能留》參展，鍾孟宏導演也入圍地平線影展，本來，兩人皆以台灣名稱報名，被老共硬生生政治干預，改為「中國台北」，台灣外交部正在去函抗議，被強迫戴上中國帽子，還情有可原，最糟的是自己找中國帽子來戴，受國人期待的國產高端疫苗，與巴拉圭邦交國亞松森大學技術合作，文件協議書上居然自稱中國台灣，幸好提早發現，把名號改過來。

霸凌和被霸凌行為，屬於精神醫學問題，這種問題和被綁肉票會產生「斯德哥爾摩症候群」一樣，台灣遭到中國霸凌，日久成習，總以為戴上中國帽子走起路比較安全，如同國民黨，已經無法擺脫中國陰影，台灣人追求名正言順台灣國之前，必須從改革國內傳媒開始，從國營企業體「去中國化」開始，從街道改名開始，這才是改造台灣的大工程。