2019.5.30美國大眾商業頻道女主播黎根（左）和中國央視旗下環球電視網CGTN主持人劉欣（右）的直播辯論。圖／擷自網路

美國本週將再認定至少四家中國官方媒體為「外交使團」，增加大對他們在美國境內活動的限制。

此舉將進一步加大美國和中國的緊張關係。美國總統川普上周宣布，將就北京加強對香港的控制採取報復性行動。

路透社星期三引述兩名消息人士的話，新名單預計將包括中國官方的中央電視台（CCTV）和中國新聞社（China News Service）。

據美國1982年《外國使團法》，被認定為「外交使團」實體的駐美機構必須披露他們的人員名單、僱傭和解僱決定，並向國務院登記機構在美國租賃或擁有的房產。在租賃或購買新的房產前，他們還必須獲得事先批准。

最近，華盛頓和北京之間的緊張關係急劇升溫，因為川普政府抱怨中國對新型冠狀病毒爆發的早期處理，以及對香港的處理方式。

今年2月，美國指控中國政府利用官方媒體進行親北京宣傳，並認定新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、《中國日報》發行公司和《人民日報》海外版的美國總代理海天發展公司為「外交使團」。

今年3月，華盛頓表示，將把獲准在中國主要國有媒體的美國辦事處工作的記者人數從此前的160人削減到100人，以報復北京「長期以來對美國記者的恐嚇和騷擾」。

中國則在3月宣布將撤銷《紐約時報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》的幾乎所有美國記者，稱此舉是「被迫進行的必要反制」。