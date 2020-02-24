政府說，只要身體健康就不用戴口罩。但凡事都怕萬一，所以在封閉的環境裡，還是戴口罩為好。政府有其難處，如果沒有搶購風，大家根據需要分配口罩，是夠用的，何須這樣說？圖／林冠妙

沒有戴口罩的習慣。因為平時出門最要求輕裝，身外之物盡量不要附在身上，再冷也不戴帽子不披圍巾，所以也不帶口罩，除非到醫院看病正好自己感冒或別人感冒。再加上對口罩的功能缺乏認識，所以一般還洗了再用。但是由於對中國這次新型肺炎的警覺，我在1月19日晚上寫好「中國四面楚瘟」習近平「四面畜歌」後，就下樓到附近藥局買口罩，我就說要最密的，結果他們給我防PM2.5微粒的口罩，我買了5片。

小年夜一位年輕朋友從桃園來訪，給我們帶來一盒口罩。他一向關心別人，太陽花運動時他正好失業沒有收入，仍然買了一批物質送到青島東路，讓我們特別讚賞他的人品。我感謝他對我們的關心，也欣賞他的政治敏感度，因為習近平已經在1月20日發出警鐘了。但是我沒有料到這樣便宜的醫療口罩會掀起搶購風，也不曉得這樣簡單的東西台灣居然主要靠中國進口，我還不大放心用中國製造的東西貼在我的嘴巴上。

搶購風與實名制我都沒有再去買，因為家裡還有。有許多比我更需要的人，例如醫護人員、上班族、上學族等等。我們主要在家，實在非出去不可，還是用洗過的口罩，精神上有個寄託就可以，因為台灣那時僅有十幾個確實病例，現在剛破20而已。我買獎券幾乎沒有中獎過，難道武漢肺炎就會中獎？實在中獎也好，好過別人中獎，因為我也到了該升棺發材的年紀了，年輕人別同我搶。

香港醫護界的小朋友居然託我們買口罩，可見那裡糟糕到什麼程度。後來找到在外國的其他香港朋友幫他們買。我們說自己也買一些，只要多一些運費就可減輕台灣的負擔有何不可？但是國外朋友說要的人太多，只能轉一點給我們。能買到多少不知道，何時可以寄來也不知道。口罩成為全球稀缺商品，拜中國之賜。希望疫情不要大爆發最好。

政府說，只要身體健康就不用戴口罩。但我並不知道我身體是否健康，凡事都怕萬一。所以只要有條件，在封閉的環境裡，還是戴口罩為好。我也知道政府的難處。如果沒有搶購風，而是大家實事求是根據需要分配口罩，口罩是夠用的，何須這樣說？

然而我也知道有些搶購的是在囤積，但有什麼辦法呢？只要不高價出售，不走私出口，則不是法律問題。無論如何比染上武漢肺炎還在街上趴趴走的人要好。據說金正恩把中國回來隔離期間趴趴走一個外交官槍斃了，雖然殘忍些，也還可以諒解。那些嚴重不顧公德的人，也是到了道德上該槍斃的程度。自律，談何容易？

生活簡單 抗疫良方

在這場生化戰爭中，家裡是免疫最好的防空洞。當然這是以家人沒人染上為前提，否則可能成為毒窟。所以現在生活很簡單，除了正好要修理牙齒必須儘早完工，平時就只有去菜市場買東西。那是本地人的菜市場，中國人不會去的，所以相當安全；也許在別人眼中，我這個雜種可能反而是“毒犯”，不過沒人歧視我。

然而像我這樣深居簡出的人一多，市場必然蕭條，這是很傷腦筋的問題。從住家附近的餐飲店情況就可以看出來。真的有朋友來，還是去光顧他們，支持「綠色經濟」，這一直是我所主張的。香港現在也出現「黃色經濟圈」了。相對買辦階級，我們在經濟上處於劣勢，更需大家同舟共濟。

總之，我已把生死置之度外，把生命交給老天。但是突然之間看到報導說，得了武漢肺炎死前非常痛苦，因為缺氧無法呼吸，最後慘叫幾聲才氣絕。看到這個消息，我又變得比較怕死了，因為我年輕時有哮喘病，知道呼吸困難是怎麼回事，那時中國還沒有腎上腺素的噴霧器而非常痛苦，難過時真想跳樓。希望政府多準備一些呼吸器、氧氣罩之類，別又被人搶購掉了。如果實在沒法，閻王爺來找我，我能夠逃到哪裡去？不過我想好了到要慘叫時，要叫什麼？我會大叫「習大大萬歲萬碎萬萬碎！」（對不起，有幾個錯別字，請炎黃子孫的馬鼠鼠別向中南海檢舉匯報，萬一台灣變天，我只能被丟進屍袋裡送進流動焚化車。）