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每日國際焦點

日本與英國提升軍事合作，伊莉莎白女王號將於9月訪日，舉行聯合軍事演習，以對抗中國。

英國表示將永久性佈署2艘戰艦於亞洲，自2021年稍晚開始。英美日密切合作圍堵中國。

義大利外長Luigi Di Maio於19日表示，義大利與美國的關係，遠比對中國的關係重要。Luigi Di Maio於2019年任經濟發展部長期間曾經參與中國一帶一路計畫。顯示義大利國家戰略已經逆轉。

塞浦路斯原渡假勝地瓦羅莎，1974年由土軍佔領後成為鬼城，土耳其表示支持土裔的北塞浦路斯重啟瓦羅莎，引起歐盟、英、美抗議。

日本

與英國提升軍事合作，伊莉莎白女王號將於9月訪日，舉行聯合軍事演習，以對抗中國。

國防部長岸信夫16日表示九州新田原基地為美國於日本布置F-35B短程及垂直起降戰鬥機最佳地點，將於2025財年開始先佈署6架，2026年再增加2架。日本預定取得157架F35，其中42架為F35B，其餘為F35A。

政府表示日本企業遭中國駭客集團APT40鎖定攻擊。

南韓

有247人染疫的文武大王號驅逐艦301名官兵全數空運撤離。該艦原本於亞丁灣執行護航任務。

北韓

美國衛星公司行星實驗室發現金正恩在國家陷入疫情與飢荒時，搭乘私人遊艇前往元山市私人海灘遊樂。

紐西蘭

宜家家居母集團Ingka集團於紐西蘭註冊2家公司，Ingka資產管理、Ingka林業投資，預定進行林業。

印尼

日本再提供560萬美元援助，支援2800台製氧機，協助印尼抗疫。

印度繼派海軍兩棲戰艦INS Airawat支援印尼氧氣瓶與液態氧之後，將再派遣海軍船艦運送第二波醫療援助。

菲律賓

海巡報告顯示13日逐走中國入侵海軍船艦。

新加坡

日本腳踏車零件大廠島野將投資200億日圓於星國建新廠。

越南

表示取得美國某mRNA疫苗廠以及俄國史普尼克V疫苗的授權技術轉移。

緬甸

翁山蘇姬資深顧問溫敏遭羈押期間染疫住院死亡。

中國

恒大集團遭廣發銀行凍結人民幣1.32億元資金，湖南邵陽市暫停恒大在當地2項建案交易。

印度

疫情期間死亡數高於過去平均總數高達490萬人。

6~7月抽樣2.9萬人調查顯示，67.6%印度民眾已有抗體。

印度外送平台新創事業Swiggy募資12.5億美元，由軟銀2號願景基金領投。

阿富汗

總統府附近遭火箭攻擊，塔利班否認犯案。

巴基斯坦

俄國與巴國30年冷淡關係融冰，俄國提出25億美元天然氣管線計畫，與提供反恐協助。

塔吉克

俄羅斯戰車佈署於阿富汗邊界。8月俄塔將進行聯合軍事演習。俄國並宣布將與烏茲別克進行軍事演習。以因應阿富汗局勢。

歐盟

提出報告對匈牙利、波蘭的法治表達嚴重關切，該報告可能影響疫後復甦經費撥款。

開始即時審核法國賽諾菲藥廠與英國葛蘭素史克藥廠共同研發的Vidprevtyn疫苗。

英國

表示將永久性佈署2艘戰艦於亞洲，自2021年稍晚開始。英美日密切合作圍堵中國。

中國聞泰科技旗下荷蘭安世半導體購併英國最大半導體製造商新港晶圓後，英國研究創新局將終止研發補貼。

法國

與英國同意投入更多資金人力於法國海岸阻止偷渡客前往英國。

德國

因為隱私權法案，德國無法傳送防災通知簡訊給國民，在西歐大暴洪災情慘重後，引起全面性的抨擊檢討。

義大利

外長Luigi Di Maio於19日表示，義大利與美國的關係，遠比對中國的關係重要。Luigi Di Maio於2019年任經濟發展部長期間曾經參與中國一帶一路計畫。顯示義大利國家戰略已經逆轉。

能源公司Snam、義大利船級社，玻璃餐具廠Bormioli測試氫氣混入天然氣用於玻璃製造流程以減少碳排放。

西班牙

熱浪侵襲使得電價來到歷史高點，批發電價來到每度電0.10657歐元(3.52新台幣)。政府已經於6月減稅已降低電價。

全歐盟最高公寓大樓，瓦倫西亞貝尼多爾姆市的Intempo大樓完工，高187公尺，47層樓，共256戶已預售100戶，6成西班牙人購買，其餘買家包括俄國、北歐、德國、比利時。Intempo大樓興建過程經歷西班牙房地產泡沫，多次轉手，最終耗時17年才完工，現在業主為SVPGlobal基金，自壞賬銀行Sareb以6000萬歐元買下。

俄羅斯

蘇愷於莫斯科國際航太展發表新一代隱形戰機原型。

立陶宛

台灣將設辦事處，引來中國徒勞叫囂狂妄要求立陶宛遵守「一個中國」。

阿爾巴尼亞

義大利能源公司Snam與阿爾巴尼亞天然氣公司簽署合作備忘錄興建連接Vlora港的天然氣管線等基礎建設。

塞浦路斯

原渡假勝地瓦羅莎，1974年由土軍佔領後成為鬼城，土耳其表示支持土裔的北塞浦路斯重啟瓦羅莎，引起歐盟、英、美抗議。

美國

野火肆虐造成全國空氣汙染，霧霾甚至遠至紐約市。

加拿大

6月房地產續漲，較去年同期已漲了16%，哈利法斯更漲了30.8%。

墨西哥

發現私人醫院與線上銷售瑞德西韋假藥。

智利

Mainstream可再生能源宣布1吉瓦複合可再生能源計畫 Nazca ，包含3處風能與3處PV。

哥倫比亞

政府提出新版稅改，抗爭再起。

古巴

美國表示正想辦法讓古巴人更能連上網路。

海地

正式任命Ariel Henry為新總理。

宏都拉斯

美國禁止前總統Lobo Sosa與直系親屬入境，因其接受走私毒犯賄賂。

以色列

聯合利華旗下冰淇淋品牌班傑利，因支持巴勒斯坦，停止在約旦河西岸銷售，以色列總理Naftali Bennett致電聯合利華執行長Alan Jope表達抗議反以行為，並表示以色列政府將強烈行動回應。美國猶太人通路也發起將班傑利下架。班傑利一向左傾，支持BLM、多元性別。

土耳其

總統艾爾段呼籲美國資助土國營運阿富汗首都喀布爾機場。

阿曼

德國能源公司Uniper 宣布加入阿曼綠氫計畫HYPORT Duqm。

奈及利亞

英國要求奈國解釋逮捕具有英國公民身分的分離主義者Nnamdi Kanu的情況。

馬利

總統 Assimi Goita表示禱告時遭刺殺攻擊但是未受傷。

法國幻象2000戰機因機械故障失事墜毀。

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