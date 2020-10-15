國稅局前稽核黃坤光出書踢爆高雄陳啟川家族違反《稅捐稽徵法》第41條的逃漏稅之罪 應追繳15億元。….

黃坤光，曾任國稅局簡任稽核，2018年10月15日在立法院「南和興詐騙高醫教育部失職包庇」記者會踢爆高雄陳啟川家族違反《稅捐稽徵法》第41條的逃漏稅之罪....

台灣不能連租稅都沒有公平正義！身為長期稅務查核工作者的黃坤光針對此案出版「捍衛租稅正義、保衛納稅人權」從台灣史上三大非法課稅案探究稅政公平的淪敗」黃坤光在該書封面還以《太離譜》南和興＆黃任中兩案相同經濟利益。課稅天壤之別。稅政非法以未實現利益補稅處罰。納稅人權何在。

黃坤光不是一般人，曾任國稅局稽核，他勇於踢爆舉發不法，惟不僅啟川家族惦惦無聲，竟連國會殿堂也無民代提出質詢…黃坤光在該書指陳家違反《稅捐稽徵法》第41條的逃漏稅之罪，依法應追繳約15億元。

15億元，是一筆很大的數字，對比一般小民商店連漏開發票，稅務單位都窮追不捨。黃坤光都出書了，厚厚一本，啟川家族有無逃漏稅?攸關租稅法正義的公共議題，不僅啟川家族，有關單位也應該出面說明，國會立委甚至監委都應主動調查，這個案實在值得深入探討。

倘「金權政治」橫行惡整臺灣，連理性論辯的議政殿堂也無人聞問。媒體也不報導，各界惦惦無聲，那豈非助長逃漏稅?

「捍衛租稅正義、保衛納稅人權：從台灣史上三大非法課稅案探究稅政公平的淪敗」一書厚達300頁，由高雄文學界元老的春暉出版。尤值一提的是春暉從黨外時期就協助編印黨外書刊支援民主運動。

※根據《土地法》規範，外國人只能取得本國特定種類土地，其中更要有主管機關核准，才能取得土地所有權跟租賃權。

南和興產股份有限公司在股權轉讓前，曾經違法將「增資緩課股票」煥發為普通股股票，原本股票背面的轉讓時應繳納稅註記，在換發過程遭到抹銷，明確違反《稅捐稽徵法》第41條的逃漏稅之罪，依法應追繳約十五億元。

※《「捍衛租稅正義、保衛納稅人權：從台灣史上三大非法課稅案探究稅政公平的淪敗」一書。詳見《詳見/民報書摘》

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