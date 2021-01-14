早上四點起床，整理房間與背包，因為今天（1/13）早上前往阿扁總統居家診療後，我得去台北公差，晚上十點才回得了家。

早上吃米漢堡與多樣水果，煮的咖啡換了哥倫比亞豆子，每天清晨一壺咖啡暖心。換了西裝和背包，進辦公室先處理公務資料，印下今天的行程摘要與今天的節目引言。

公務車送我去阿扁高雄家居家診療，今天重點在年度健康檢查從去年結果安排今年體檢，兼顧個人健康風險與管理。一小時後結束請公務車戴我去左營搭高鐵上台北。

已近中午，為了防疫高鐵上不食，提前在左營站吃我喜歡的牛肉冬粉。

今天來台北有兩埸會議——1：30PM國家品質標章奬SNQ以資深評鑑委員身分代理在頒獎典禮引言。下午4：00PM左右到台北長庚醫院準備審件報告資料，5：30PM開長庚體系人體試驗委員會lRB。

其實我12：30便抵達台北高鐵站，下午開會要坐五、六小時，為了增加運動量，我花45分鐘逛街反覆走路，再從高鐵站走到喜來登SNQ會埸。

今天（1/13）是第23屆國家生技醫療品質獎暨SNQ國家品質標章，舉行頒獎及授證典禮，我代表評審委員在最後「標竿授證」醫療院所類節目—仁慈的價值，在授證前代理引言：

「在場的嘉賓大家午安！我是SNQ評審委員陳順勝。大家知道醫療服務的核心價值—「關懷」，是讓我們在別人的需要上看見自己的責任，進而「以人為本」，提供有溫度、濃度、態度的醫療照護。特別是在疫情嚴峻的這一年，我們看到了從地區醫院一直到醫學中心，從院內員工的職場幸福，到在地深耕居家以及社區的感動醫療，更進一步的跨文化做到全人關懷，讓國際醫療無遠弗屆，讓台灣醫療的溫度感動全世界，彰顯Taiwan Can Help的精神！

身心帶來的痛苦、疾病不會分族群、信仰，不會分城市和鄉村，因此，醫療需要延伸到每個角落，在強調醫療高端技術之外，「仁慈」正是另一個台灣醫療的可貴。台灣有許多慈悲為懷的宗教醫院，有深耕地方的公立醫院，有地處偏鄉的地方醫院，用貼近土地的語言和態度從心出發，讓每個病人感受到照護，這就是深入人心的「有感醫療」。

謝謝你們為台灣帶來幸福暖流，這是今年在座各位的成就，先恭喜大家，也恭喜今年獲選的優秀團隊，請站上舞台領受榮光。」



我代表評審委員在最後「標竿授證」醫療院所類節目—仁慈的價值，在授證前上台引言。圖／陳順勝提供

其實我知道在喜氣洋洋的氣氛裡，有更多的失落被淹蓋，在這全國生技醫療品質的擂台上，很多優秀條件的人雖然得獎，卻不是他們心目中更晉級的榮譽獎項，甚至於有更多的遺珠之憾。得不到的不管是榮譽、感情、歲月、或財富都是很痛苦的，有些人甚至於有刻骨銘心之痛。

在這裡我勉勵，先學習放下，腳踏實地的放下，這很困難卻是一輩子不得不學的工夫，我們互相學習「放下」，說聲失落的心情再見而後往前走，期使想一想那些得金獎的參賽者其實都已花二十年以上的工夫，我們同是天涯淪落人，我們也彼此勉勵要放下再往前走，痛苦的人沒有悲觀的權利，自我設下折損點放下，繼續往前走，目標終會如願，也或許是塞翁失馬焉知非福！