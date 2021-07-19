世界衛生組織提議，要再派專家組前往中國展開第二階段的新冠病毒溯源調查，其中包括對武漢實驗室和海鮮市場的調查。該組織呼籲中國當局對調查採取透明的態度。

世衛組織總幹事譚德塞周五（7月16日）向世衛組織的成員國提出了這一計劃。前一天，他表示，第一階段的調查因為沒有得到中國疫情爆發後頭幾天的原始數據而受到了影響。

在第二階段的調查中，譚德塞說，調查範圍應當擴大到人類、野生動物和武漢的動物市場。此外，他說，調查對象還應該包括武漢地區在2019年12月確認的最早的一批病例和相關實驗室以及研究機構。

中國方面對國際科學家重返武漢調查持堅決反對的態度。外交人員說，中國方面在不公開場合的談話中明確對此表示反對。他們說，譚德塞的這個計劃不是下一步研究的基礎。

國際社會要求對新冠病毒源頭展開新的深入調查，以便搞清楚這種已經導致全球400多萬人死亡的病毒是如何產生的。這種要求日趨強烈，對聯合國這個衛生機構產生了巨大的壓力。

但是，在病毒大流行爆發一年多以後，世衛組織才在今年1月獲得中國批准，派專家組進入武漢進行調查。他們在武漢工作了大約一個月，但在關鍵問題上並沒有作出任何明確的結論。

在3月份發表的調查報告中，世衛專家們只是一般性地表示，病毒可能是通過某種中間動物宿主把蝙蝠身上的病毒傳染給了人類。此外，報告還迎合中共的觀點，稱實驗室洩漏「是極不可能的」。

美國等許多國家和科學家們強烈要求再次前往武漢進行調查，尤其是對當時負責蝙蝠病毒研究的武漢病毒研究所進行調查。

譚德塞對實驗室洩漏的看法最近發生了很大的變化。他說，「尋找病毒源頭是一次科學活動，必須在沒有政治影響的自由條件下進行。為此目的，我們希望中國能夠本着透明精神，分享所有相關數據，支持下一階段的科學調查。」

中國認為有關實驗室洩漏 病毒的說法是「荒唐的」，一再說，這是破壞調查的「政治操弄」。

中國外交部發言人趙立堅在上周五例行記者會上在回答有關世衛組織需要中國提供更多數據問題時候表示，有些數據因為涉及個人信息，是不能夠複製或者帶出中國的。