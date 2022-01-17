疫情以來，近日神韻藝術團首批赴歐洲巡迴演出。

我與科隆城市有三十多年的緣分，卻還是第一次走進科隆圓頂音樂劇院（Musical Dome Köln），是神韻把我帶進了這個藝術殿堂。1月11日晚，我與朋友一起，觀賞了久違的神韻晚會。

神韻世界巡演德國區主辦方負責人周蕾告訴我們，現在神韻藝術團旗下已經有七個同等大小的演出團，分別飛赴世界各國巡迴演出，她自豪地說：神韻展現了中華五千年傳統文化，這些精湛的藝術瑰寶，在中國已被遺棄了，或者說是絕跡了，別說西方朋友對此陌生，就是中國人本身也一般不太接觸這些精妙典雅的傳統藝術。

法輪功朋友建議我們：放下一切，清空大腦，去欣賞，去感受，去領略神韻的藝術風采……。好點子，曾聽過「思緒清空術」一說，幫助人們清晰意識，拓寬心智，通透悟性，簡言之：是為了增強對事物的感知力、思考力、洞察力。

古語雲：「不忘初心，方得始終。」盡管我是第三次觀看神韻演出，還是提醒自己采納這個建議。在這個浮躁的時代，初心時常被忽略和遺忘，她是神之韻，就應該平心靜氣地面對她。

每個人對神韻藝術的悟覺、理解與認知不盡相同，坐在音樂大廳裡，主持說道：「觀眾會問：什麽是神韻？如何理解……」是呀，什麽是神韻？我是帶著自己內心的疑問，進入了舞臺上絢麗綻放的表演。



左起：廖天琪、田牧、周蕾。圖／田牧提供

人的故事

帷幕開啟時，雲霧漂浮的藍天，出現了美輪美奐的世界，現代動感三維立體佈景，與古代的麗人和勇士交相輝映，組合成人們意識中、想像中的天堂皇宮，還原了五千年燦爛美妙的人間。對凡人來說，天堂與極樂世界是靈魂和生命未知領域的想像與夢幻，神韻卻以古樸、典雅與抒情的音樂，引領著觀眾穿越時間隧道，來到了夢境般的神靈宮殿前，觀摩勇士們天臺習武、龍吟虎嘯；觀賞婀娜多姿的宮女麗人翩躚起舞、曼妙飄逸……

舞臺上演繹著「勇士叱吒風雲」、「麗人水袖輕揚」、「金猴鬧天宮」、「彜族少女舞」、「昭君出塞」等，以美妙絕倫的畫面在敘述一個個的故事？還是在詮釋生命的精髓和哲理？故事也好，寓意也罷，都是膾炙人口、喜聞樂見人的故事和寓意。倘若人類未經過勞動、文化與精神的煉獄，那麽人類至今依然駐足在原始叢林。

神韻藝術團演出的水袖舞。圖／神韻藝術團提供

有人說：人才是一切的中心，是世界之軸。我想神韻也是演繹著人的故事：我們是誰？我們從哪裡來？我們向何處去？

中國人是從苦海中一路走來，憧憬人世間的美好與善良，是必然的理想與追夢。神韻表現的故事，無疑也是一組組翻身道情。我想起了一個場景，是一段關於北京小女孩的故事，也是當代中國社會的一個縮影。

文革初年，一戶北京老宅家庭，一個小女娃誕生才一個月，母親便不得不離開繈褓中的嬰兒，回到邊遠的西藏。不知是因為曹家族人的緣故，還是其它原因，曹家是民國第三任總統曹錕的後代，這就觸碰到「黑五類」的紅線了，猶如滿清時流放寧古塔一樣，小女娃的媽媽60年代初剛從北京舞蹈學院畢業，就被分配，準確的說「被下放」至拉薩的寺廟。其實那個年代也無需什麽理由，說你有歷史問題，就是有問題，發落至雪域高原，無須商榷，不可申述。女娃3歲時才被送去拉薩父母身邊生活，看到這個漢族白玉一般的女娃，拉薩那些藏族叔叔阿姨們寵愛備至。小女孩6歲才單獨回到北京，寄送在姨母家上小學，同學中有個曹姓表兄，但相識從不相認，直到文革末期大人才敢在孩子面前揭秘，原來他們是一雙親戚表兄妹。父母不希望小女孩沾上曹姓親屬關係，擔憂會坑了孩子的一生。這幾乎是中國特有的人際關係，血緣親屬間往往被蒙上階級的陰影。這小女孩不是別人，就是我們的朋友周蕾。在中國，這樣的悲慘故事何止千千萬萬……

大法凝聚成群體

表演節目的「客棧風雲」、「末後的瘋狂」、「小和尚」、「書院故事」等，是否在塑造人的生命共同體？有人說：人類是由一大群真實生命組成的群體，她之所以偉大，因為聖主告知，生命不是目的，是一座橋，是一個過程，她的生與死，一切為了人類。神韻似乎講述的就是這樣故事，演繹的就是人類的歷史，其中包括法輪功學員的故事。

我與法輪動朋友相識相交二十餘載，他們在我的心目中，心地善良、品行端正；低調謙卑、禮儀相見；誠信待人、助人為樂；幾十年如一日，總是默默地忘我勤奮耕耘，著實令我肅然起敬。先賢有格言：「仁義禮智信，忠孝廉恥勇」，「溫良謙恭讓，忍尊敬淑賢」。當今世界還能有這樣一絲不茍的遵德守禮群體，實在是孤品異類。

在這個地球上，哪怕是天涯海角，只要有人居住的地方，你就能在那裡相遇相見法輪功學員，在寒風中、在雨雪中，他們往往肅立在廣場與街角，宣傳真善忍精神，苦口婆心地勸人遠離中共，以保平安。

神韻藝術團演出的中國傳統宮廷舞。圖／神韻藝術團提供

精神文化的昇華

精神信仰是人類政治生態平衡不可缺失的重要部分。

半個多世紀以來，宗教在中國，卻一直是禁域和禁區。就是在今天的中國，宗教依然還得帶上中共緊箍咒。法輪功的誕生，是上蒼的啟迪，是神主的力量，突破了專制獨裁的殘酷封鎖，沖向自由世界發展而壯大。

伴隨著中國古典音樂與西洋現代音樂的交融組合，並由現代科技塑造夢幻世界的佈景，及演員們出類拔萃的絕佳表演，渾然一體、無斧鑿痕、相互輝映。我每每被臺上一幕幕牽動，這軍醫怎麽還不出現拯救自己的女兒贖罪？也被小和尚假扮的村姑，一而再、再而三地露餡不時逗笑。可說是在神靈的牽引下，令我心神蕩漾。整台節目的演出，能夠牽動與感染觀眾的心靈，就是絕佳的節目，就是成功的演出。

帷幕在經久不息的掌聲中緩緩落下，我似乎從夢幻時空中，從萬千思緒中，從藝術情感共鳴中，緩緩地走了出來，我頓時悟覺了一個道理，一個答案：神韻不僅是一場藝術的盛宴，還敘述人世間真善忍的真諦，從聽覺、視覺、感覺中領略從古至今絢麗多彩的藝術文化，同時也使人領悟到一種文化與精神的交融。神的本義指天神，也泛指精神和神靈，那麽神韻呢？無疑也是法輪功文化藝術與精神升華的精緻盛典，是韻之神，是韻之魂！

深深的體會與領悟具有法輪功特色的演藝大餐，切莫錯過2022年神韻的巡迴演出！