黃伯珍，1924年生於日治時代嘉義朴子，其父親黃英德公是日治時代台北工業學校畢業生，從事營造事業家境寬裕。黃伯珍是次男，自幼品學優良，公學校畢業時獲日本宮殿下獎，之後入嘉義中學，再考上台北醫專，時值二次大戰期間遭受戰爭及美軍空襲，學習過程不甚完整，黃伯珍極為重視自身專業知識的追求，不惜自費訂閱美、日醫學期刊閱讀。1949年台大畢業後，黃伯珍原希望留在台大醫院服務，但當時他的長男黃文欽已出生，台大住院醫師的薪資微薄不足以養家餬口，黃伯珍決定回嘉義創業！

1950年黃伯珍先回省立嘉義醫院外科服務，當時月薪一百元，房租就花去五十元，只剩下五十元可做為全家人生活開支。他只好在家兼職看診，好不容易上門求診的患者多起來了，診所也擴建準備大展鴻圖，卻收到兵役徵召單。因為1954年發生了823砲戰，黃伯珍被徵召去當了九個月軍醫！入伍前他的太太蔡玉珠接受他的惡補學習如何處理傷口，並將人體解剖圖仔細說明哪裡有重要神經血管不能傷到，然後告誡太太如遇重症病人要速轉往省立醫院去診療，這樣度過了診所最辛苦的那段時間，事實上，蔡玉珠本身也是女中豪傑，她出身於嘉義竹崎，家世優裕，台南第二高女畢業又念嘉義女中教育科，畢業後擔任朴子大同國校教師，228時參加了支援民兵包圍水上機場的製作飯糰行動，她與黃伯珍結婚之後，相夫教子，也經常關心台灣社會的民主運動，甚至參與街頭遊行，不落人後。

823砲戰結束，黃伯珍回到嘉義，辭掉省立醫院職務，正式開設「黃外科」診所，從此在基層醫療執業了46年，由於他的醫術精湛，挽救過不少病患的性命，對於貧苦病人也多所照顧，他收費低廉且從未向住院病人收取保證金，所以黃伯珍成為嘉義民眾心目中的良醫，他也在1998年獲頒「醫療奉獻獎」。黃伯珍行醫之餘喜愛閱讀和繪畫，他經常手不釋卷勤奮讀書，甚至畢業30年後還能通過日本的醫師國家考試，他也和嘉義醫界人士共同創立遠東工專，對地方教育極為關心。1970年代之後，由於執業收入已漸穩定，他在診所樓上開始習畫，每有看診空檔，就坐到畫架前一筆一筆的添加油畫的色彩，而他的夫人也拜師學畫，樂在其中，夫婦二人畫風不同卻相映成趣，兩人的畫齡都超過30年以上，早就不亞於專業畫家的水準，甚至影響了他們的子女也都有藝術欣賞與繪畫的興趣。夫婦倆逝世之後留給子女最珍貴的遺產就是豐富的畫作，而其子女也為他們出版了精美的《伯玉畫作選輯》作為紀念！

2006年黃伯珍因癌症辭世，他一生淡泊名利，但留下了「心無所求品自高」的人格風範，他的長男在日本行醫，次男黃文鴻曾任藥政處長及陽明醫學院教授，三男黃文龍於高雄開設「人生眼科」，兩代奉獻於台灣醫界令人敬佩！



黃伯珍醫師（前右１）全家，前中為夫人蔡玉珠。圖／翻攝於《伯玉畫作選輯》



黃伯珍醫師繪妻子作畫情景。圖／翻攝於《伯玉畫作選輯》



人生痕跡（油畫），黃蔡玉珠所繪，圖中描繪手術室中的黃伯珍醫師與兩位助手。此圖曾參加嘉義美術會展覽。圖／翻攝於《伯玉畫作選輯》

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集