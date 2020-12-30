相信西方世界已經沒落，未來是中共天下的傅高義（左）日前以九十歲高齡辭世，傅高義曾給予鄧小平高評價。示意圖／擷自維基百科，博客來，民報合成。

1489年，西班牙的基督徒發動「反穆斯林」戰爭，把伊比利半島上，佔領統治西班牙800年的非洲摩爾人趕走了，基督徒第一個動作，就是掃除穆斯林最熱愛的洗澡澡堂，第二個動作是發行印有十字架標誌的金幣，但是，西班牙人知道，基督徒和穆斯林宗教對立，卻無法終止貿易，所以特別又印製了回教徒使用的金幣，上面以阿拉伯文書寫，「真主阿拉是唯一真神」，這種金幣成為MILLARES，也就是美國DOLLARS的前身，稱為美金，不管基督徒或穆斯林，從不會故意丟棄金幣，愛錢是基於人性。

愛黃金的心病

英國尚未殖民美洲之前，西班牙征服者是美洲最早的殖民者，1519年，西班牙征服者來到墨西哥，開始對阿茲特克王國掠奪黃金，當地的印地安人總是奇怪，這種東西，既不能吃也不能穿，掠奪這些黃金有何用，西班牙征服者被問到無法回答，最後只能用一句話塘塞，「我們這些人罹患一種心病，這種病只有黃金可以治療」，印地安人聽了，似懂非懂，因為，印地安人沒有見識過這種心病。

非把台灣佔領，實施一統江山的大中國主義，也可以看做中國人的心病，就像西班牙征服者，熱愛掠奪黃金，卻說不出一個理性理由。

客觀上，台灣這塊土地從歷史來看，就不屬於中國，或許大陸人比南島人先抵達此島，卻不足以說，先抵達者有擁有權利，荷蘭人，西班牙人，日本人，大清國人都曾統治過台灣，這是事實，卻唯有中國人信誓旦旦，台灣屬於中國，卻又不承認目前治理台灣的中華民國政府，這種無法言說，當然是心病。

心病來自中共鞏固民族精神的錯誤洗腦教育，從毛澤東追殺政敵老蔣為始作俑者，到目前大外宣和大內宣，所根據的理論，就是納粹戈培爾的「謊言說一千遍，就會變成真理」，讓中國人不知不覺陷入這個民族主義陷阱，有了台灣這個外部敵人，就不會把內部的獨裁者視為敵人，所以，自認中台搞搞經濟交流或文化交流，就會帶來和平，根本是大錯特錯，中共政權不垮台，台海就不會平靜，因為中國人的心病已經烙印，無法回頭，只能至死方休。

中共侵略台灣心病，更是共產主義和資本主義鬥爭的焦點，法蘭克福山說，「目前這場西方和東方的鬥爭，已經開始，西方看來處於劣勢，因為中共藉著滲透工作掌握很多制高點，但是，西方世界看來弱勢，卻未必會輸」，福山顯然是資本主義派，這位老兄剛好和剛死掉的傅高義看法相反，傅高義是典型擁抱熊貓派，來自親共的費正清學堂教育體系，這個學堂始於反國民黨，後來訓練親共學者，變成第一代美國建制派的中國通，傅高義相信西方世界已經沒落，未來是中共天下，甚至認為，「世界會歸於共產制度之下」。

寫《人類大歷史》的以色列學者哈拉瑞說，「政治是無法預測的，因為政治屬於二階段混沌論」，本來是俄羅斯小黨的蘇維埃，短短幾年革命成功，研究政黨的學者全部震驚，沒有人會預料七十年後蘇聯會崩盤。

台灣的紅色媒體或代理人最喜歡說，「不要忽視中國人併吞台灣決心」，因為這個決心來自心病，而心病並不是無藥可醫，而是必須找到醫療心病的良藥，只要找到藥物，就是中共政權崩塌的時刻了。

紅色代言人更喜歡說，「中台之間關係好，台灣才會好」，現在證明這句話相反，《財訊》的謝金河說，小英上台後，中台關係最差，但是台灣經濟最好，中美貿易戰爭只是其中之一，中台關係變差之後，台商才發現台灣才是自己的根基地，紛紛回到台灣，無形中使產業蓬勃發展，如果中台持續關係好下去，最終就是人才資金往中國輸送，台灣最後將被併吞。

禍福相依，兩者既是變數，也是互為因果，失去和獲得，兩者本身和一，這也是道家二階段混沌的真義。

過去我的專欄多次提到，「失去台灣，中國人更能富強」，讓台灣人獨立自由，中國才會得到自由獨立，全世界都知道，台灣不屬於中國，世界上很多政治人物或明或暗，如此暗示中共政府，不要有非分侵略台灣之想，卻只有中國人被心病控制，被洗腦矇住眼睛，不信和平，只信戰爭，豈不哀哉。



寫《人類大歷史》的以色列學者哈拉瑞（左）說，「政治是無法預測的，因為政治屬於二階段混沌論」。圖／擷自維基百科，博客來網站，民報合成