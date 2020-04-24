今天是和平醫院封院17週年，指揮官陳時中也暖心喊話，自述SARS和平醫院撤院的車子經過，人車全部讓道，大家都很害怕。相較於今天，已經連續12天無本土案例，社會對敦睦艦隊染疫會很痛苦，但生病無罪，大家要有同理心，勿因此事件造成社會對立或獵巫。圖/取自帛琉大使館

今天是和平醫院封院17週年，具備抗SARS經驗的專家小組召集人張上淳感觸良多，盛讚民眾素養及國家防疫都有很大進步；指揮官陳時中也暖心喊話，自述SARS和平醫院撤院的車子經過，人車全部讓道，大家都很害怕。相較於今天，民眾、政府都很努力，已經連續12天無本土案例，社會對敦睦艦隊染疫會很痛苦，但生病無罪，大家要有同理心，勿因此事件造成社會對立或獵巫。

張上淳表示，和平醫院周邊的民眾和商店在這次面臨新冠肺炎時沒有特別抗議或恐懼，除了國家防疫進步很多，民眾的部分也是，昨天有去和平醫院加油打氣，謝謝他們一直以來擔任台北重要的傳染病防治醫療網。

張上淳說，17年SARS前到現在感觸很多，昨天傍晚到和平醫院去給現在還在承接很重要照顧病人的責任，他們已經全院清空準備任何疫情狀況，特別去給他們加油打氣，非常謝謝他們17年來一直擔任我們最重要的台北區的傳染病防治醫療網的專責應變醫院。

張上淳表示，過去17年來每年這樣的和平醫院都做所謂的應變計畫的準備，做演練然後隨時都準備接受挑戰，昨天看到他們很努力的把病人照顧得很好。

至於17年前跟這次疫情的差別，張上淳表示，民眾素養提升，也沒有特別的恐懼，所以都很正常的運作，整體國家的防疫作為有非常大的進步。

陳時中則笑稱，張教授的感觸很多，都可以寫一本書了。他回憶，當時正從牙醫師公會理事長職位退下來，還跑去跟張上淳教授請教抗煞對策，對照這次的疫情作為，民眾教育水準提升，我們也有專家團隊、CDC防疫醫師等等。

他再次強調，生病無罪，沒有人想生病，對確診者多給予支持，給予好的醫療照顧，最為防疫的最後一道防線，這次我們做得很好。接觸者也無罪，他們比我們更緊張，藥用同理心想，接觸者需要更多心理支持，才讓他安安靜靜待在家裡。

他回憶，當年和平醫院撤院，人車一律讓道，大家都怕得要命。現在我們已經連續第12天沒有本土案例，所以看到敦睦艦隊染疫會引發社會不滿，大家心慌慌，好像都是你們害的，對他們「獵巫」，這對事情沒有幫助，大家要有同理心才能度過難關，有問題就面對它、處理它，我們也有能力處理，不要恐慌、不要對立。