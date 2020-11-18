勇敢前往未知之地的 李庥

「台灣——

冬季不下雪，綠葉不大轉紅。

山很高很高，水很急很急。



夏季又悶又熱，蚊蟲成群。

狂風暴雨，四處淹水。



竹林子裡，藏著獵人頭的族人；

城市村里，鴉片、廟宇、賭徒、搶匪，

是常見的景象。」

美好腳蹤系列繪本第19本，《用生命回應呼召的 李庥》，作者/繪者盧恩鈴，書中其中一段文字，描述當時人包括李庥對台灣的印象。

馬雅各醫師來到台灣醫療宣教一段時間後，發現他需要一位靈性夥伴同工，教導當地人聖經、為他們施行洗禮。當李庥聽聞受派台灣的馬遜牧師遭逢船難，宣道會急需人力的消息，他自幼夢想至遠方宣教的心便開始悸動。神學院尚未畢業，他便與美麗的伊萊莎成婚，接受英國長老教會宣道會的差派，離開家鄉，踏上未知的旅程。

李庥牧師的生命不算長，39年，其中約12年在台灣服務。比起許多宣教師，總時數算短，工作內容也不算複雜，以牧師的職責為主：傳道、施洗、建立教會。

讀者從李庥短暫的生平，不免會問，上帝為什麼造他？為什麼派他？為什麼早早地接走了他？

150年後，他走過的這段生命，要告訴我們什麼？

本繪本以傳記式的文字將李庥在1870年代左右所見到的台灣原貌呈現給讀者，他遇見了同時期的宣教師馬雅各醫師，接待馬偕牧師並引領後者前往台灣北部，他也是巴克禮牧師所思念笑聲爽朗的夥伴。李庥和伊萊莎在平地、山區、南台灣、東台灣都留下宣教的足跡。

這本繪本參考諸多資料，從早期宣教師的辛勤與孤寂，試著用李庥夫婦的信心作為一條隱形的線，串起兩人在台灣宣教的點點滴滴。為描繪出150年前李庥書信文字裡所記錄的台灣生命力，選用濃郁滿盈的色彩來呈現台灣未接受日本治理前的生猛樣貌，處處充滿野性與危險，卻也帶著爛漫的天真與奔放。整本書的色調從蘇格蘭的灰藍，漸漸轉為台灣山林的翠綠，也從寒冷的冰天雪地、洶湧的浪濤，一步一腳印地來到了寧靜的打狗山下。

本書的作者從不認識李庥這位宣教師，到完整的寫繪出他生平後，她說：「我沒有答案。應該說，因為李庥，我從一個想找答案的作者，變成了一個沒有答案的作者。」故事中的文字和圖畫，看似完整的作品，在作者的內心其實只完成了一半，另一半需要讀者來完成它。人和書，手牽手、眼對眼，在宇宙中的某個美麗的時間點，結合成相愛的完整。人放下書之後，讀者的感想，好奇其他有關李庥的部分，進而深入探索更了解李庥，另一半的未知，就由讀者自己來完成。

繪本的親子導讀詳細介紹李庥牧師的一生。親子旅遊則是沿著台東海岸，巡禮李庥牧師探訪、建立教會的地點，並回顧幾個台灣的古蹟。

本書紙本部分提供華、英版，有聲書則有華、台、英三種語言，可掃描本書版權頁上的 QRcode，或是前往美好腳蹤系列繪本網站： http://childrensbook.pct.org.tw/

作者簡介

盧恩鈴 與兩條好貓及一堆植叢作伙的插畫家，偶爾刻刻文字。國立臺灣大學職能治療學系學士，羅德島設計學院藝術教育碩士。出版繪本《小螞蟻說故事》繪者、《孫理蓮心中的小喜樂》作者/繪者、《馬西家的妙妙湯》作者。



本書提供QR code，只要掃描就可以上網聆聽故事內容。有聲書有華語、台語、英語三種語言。圖／擷自使徒出版社網站