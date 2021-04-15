以海岸造林守護珍貴沙洲與潟湖濕地生態！財團法人慈心有機農業發展基金會與台江國家公園管理處合作推動「與地方共生-以海岸造林鞏固潟湖關鍵沙洲，守護台江國家公園自然及文化遺產」計畫，預計在3年內，種植15.7 公頃、7萬棵樹。

造林預定地為臺灣本島最西點的「網仔寮汕沙洲」慈心基金會執行長蘇慕容、台江國家公園管理處處長謝偉松，及共同支持海岸造林的企業，14日在種樹儀式中種下黃槿、草海桐、土沉香、欖李等臺灣原生樹種，宣誓以海岸造林守護臺灣最大潟湖-七股潟湖生態環境、永續地景的決心！

在台江 海岸造林不僅關乎生態環境 更守護文化遺產

台江海岸造林計畫最為特別之處，在於當地特有的生態、人文、經濟共生發展樣態：由離岸沙洲環繞而形成的七股潟湖，因具有較外海穩定的環境，成為涵養珍稀五梨跤紅樹林、黑面琵鷺等200多種過境鳥類及200種魚蝦貝類的高生物多樣性水域，其中更有3種在IUCN列為極危，4種列為瀕危的物種，堪稱是台灣海峽的魚類基因庫。豐富的自然資源也促成在地人文長久以來的共生發展，形成歷史悠久的養蚵產業。因此，在台江地區以海岸造林行動鞏固因全球暖化海平面上升、沙源不足而逐漸窄化的沙洲，不僅具有復育自然生態環境之效、守住全台最大潟湖地景，更連帶對於在地產業經濟、人文歷史的存續具有關鍵影響性。

以海岸造林打造臺灣里海倡議實踐典範

以海岸造林同時復育自然生態環境與產業的模式，實際上與國際「里山/里海倡議」精神不謀而合：透過增進農村社區的調適能力，促進農林漁牧等農業生產地景和海景保全活用，在日本北海道，即有漁民力行種樹以復育漁業資源的案例。臺灣近年來雖漸有不少里山倡議實踐案例，但對於串連森川里海完整發展而言不可或缺的里海倡議，仍較缺乏成熟先例。慈心基金會以「里海」概念提出的「與地方共生-以海岸造林鞏固潟湖關鍵沙洲，守護台江國家公園自然及文化遺產」計畫，極具發展臺灣里海倡議實踐典範的潛力。

運用多年海岸造林經驗 慈心挑戰艱鉅沙洲造林任務

然而，要在高鹽分海水侵襲、強烈海風直接吹拂的沙洲上造林並非易事。慈心基金會種樹總監程禮怡說明，基金會在進入台江場域後，首先檢視當地環境條件與造林可能挑戰，並以多年來累積的海岸造林經驗規劃適地造林工法。第一步將在窄域沙丘設置堆砂籬攔砂積沙，增加沙源、逐步抬升地形，並更新現有老化木麻黃防風林、新植耐鹽耐高位地下水的樹木；在沙洲內海一側，則種植紅樹林增加其密度及面積，堆沙與植樹行動並進，鞏固危急沙洲區域。初步穩定沙洲較危急區塊後，將逐年往沙洲其他區域延伸，廣植耐鹽抗風、耐水的原生樹種，如：林投、黃槿、土沉香、海檬果、銀葉板根、白千層、檉柳、欖李、五梨跤等。預計在3年內，種植15.7 公頃、7萬棵樹，打造綿延的沙洲海岸林和內海紅樹林，守護七股潟湖，並提升濕地及海岸的生態棲地功能及生物多樣性的復育力，增加環境與氣候變遷適應力，強化自然碳匯力，同時兼顧農漁業經濟效益、保存文化遺產，達到在地經濟、社會和生態永續性的目標。

里海倡議扎根於公共參與 慈心盼帶動社會共同關注

里海地景的永續發展，「人」在其中同樣扮演重要角色。慈心基金會盼藉由率先貢獻海岸造林的經驗與技術，即將帶領南台科大、成功大學學生參與沙洲種樹，並期盼在未來能帶動更多在地組織、青年社團發展在地社區環保理念公民素養培育，並進一步影響社會各界更廣泛的關注及參與，共同守護臺灣這片珍貴的里海資產。