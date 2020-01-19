中國國家主席習近平近日前往緬甸訪問，緬甸國務資政翁山蘇姬的官方臉書，自動將習近平的名字從緬甸文翻譯成英文，卻翻成了不雅的「糞坑」，社群媒體臉書18日為此不雅翻譯道歉，並表示翻譯錯誤已經得到解決。

美國之音、路透社報導，習近平17至18日訪問緬甸首都奈比多，並和翁山蘇姬簽署了幾十份基礎建設協議，翁山蘇姬在正式官方臉書以緬語發表有關這次訪問的聲明，臉書翻譯成英文時，將習近平翻譯成「糞坑」（Shithole），而且出現多次出現，習近平被稱為「糞坑先生」（Mr Shithole），當地的《伊洛瓦底》（Irrawaddy）新聞網站頭條也因此出現了「招待糞坑主席的晚宴（Dinner honors president shithole）」等。

臉書對此發表聲明表示，已經解決了臉書將緬甸語翻譯成英文時出現的錯誤問題，並努力確認事故原因，正採取措施，以確保不再發生類似問題，這不該發生，為此所造成的冒犯真誠道歉。

路透社指出，臉書過去將緬語翻譯成英文時也出現過問題，2018年，一個呼籲殺害羅興亞穆斯林人的臉書貼文，在翻譯成英語時被譯成「我在緬甸不應該有彩虹（I shouldn't have a rainbow in Myanmar）」，臉書也未有效阻止對羅興亞人充滿仇恨和暴力的緬甸語貼文。