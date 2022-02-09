原本以為這個題目很好寫，腦中閃過的病人應該超過十位。可是後來卻發現好難抉擇，因為行醫二十多年來，有太多的病人讓我難忘，他們教我人生中不同而都是重要的事。

接到血液腫瘤科會診單時有點驚訝，因為會診的原因中寫到「病人主動要求要看精神科醫師」，在二十年前這是很少見的情形，因為當時社會大眾普遍認為只有嚴重精神病才需要看精神科。當天下午去看了這位病人，進病房時這位四十多歲的女士，很有禮貌的想從病床上坐起來，一旁陪伴的媽媽趕忙扶著她，她低聲地請媽媽先到病房外面去，她想單獨和我談。還沒開口，跟方才冷靜、有禮的樣子不同，她先紅了眼眶，強忍眼淚之後，說了：「我覺得老天對我真不公平！」。原來她是一位高階主管，任職於知名的外商企業，她以她的事業成就自豪，但是在光鮮亮麗的外表下，婚後沒多久她承受了先生的語言及肢體暴力，結婚後多年盼來的孩子，由於不是男孩，非常傳統的婆家，仍然覺得她沒有盡到媳婦的本分。其實這段婚姻一直沒有受到婆家的認可，她來自於南部鄉下的農家，靠著自己的努力與天分，上了最好的大學的科系，也在系上認識了後來成為先生的學長。先生的家世顯赫，所以婆家一直認為他們並不是門當戶對。為了證明自己，畢業之後她很努力的工作，也獲得上司的肯定，一路晉升到最高的職位，可惜這並沒有改善不幸福的婚姻。在一次嚴重的家暴事件之後，她下定決心要離婚，同時也開啟了女兒監護權的爭奪戰。就在法官判決離婚，也爭取到女兒監護權，正在計畫著開啟新生活時，她被確診了血癌。她覺得她的人生是靠著自己的努力爭取來的，但是老天似乎不想讓她順心如意。她不想讓媽媽操心，所以在家人面前她都是一貫的理性冷靜，有條有理的處理婚姻危機。即使生病了，也是她反過來安慰媽媽不要擔心。還好女兒貼心乖巧，是她最大的支持，可是內心深處，她是真的不甘心、也無法接受，因為她一直以為只要努力就會有好的結果。

接下來一如她的行事風格，不管化療如何辛苦，她總是硬吞下該攝取的熱量與營養，幾次的化療下來還算順利，但是隨著體力下滑，她開始調整之後的生活安排。原先想化療療程結束就回去上班，可是現在想想覺得身體比較重要，而與公司討論後，公司也同意她可以休個長假。所以她打算化療完成後搬回南部娘家休養，也幫女兒轉學，不必在貴族學校面對高壓競爭，希望女兒可以快樂的成長。

可惜突然的打擊來了，在倒數第二次化療時，她忽然半身偏癱而且無法說話，緊急的檢查顯示有腦出血。雖然心中難過，她還是努力寫下歪歪斜斜字條給我：「醫師，謝謝你一直以來願意聽我訴說，給我很大的支持鼓勵，但是我有不好的預感，我先前就已交代媽媽、姊妹，萬一我不好的時候怎麼辦，妹妹答應幫我照顧小孩，如果有需要，希望你可以關心輔導我女兒，謝謝你。」沒想到一語成讖，隔天她就因休克昏迷轉入加護病房，醫療團隊努力二週後，病人還是辭世了。二十年了，我依然記得她那種流淚完之後，臉上堅毅的表情，盡全力奮鬥到底是她的行事風格，可是也沒忘記預先為最壞的狀況作打算。對女兒與家人的愛，雖然她自己覺得有點晚了，但我覺得她教了我「世事無常，愛要及時」的道理。

洪先生是食道癌的病人，住院時因為焦慮、恐慌以及失眠的問題會診精神科。拿到會診單看到他身分證字號的英文字母，就猜出他是我的同鄉。詢問完病史，討論好我建議的治療後，不禁聊起家鄉的事。鄉下地方醫療資源比較缺乏，所以他千里迢迢到北部來治療，雖然有個兒子就在北部上班，洪先生住不慣都市，出院後還是習慣回鄉下住。不過生病這件事讓洪先生做了極大的轉變，不只戒菸而且滴酒不沾。朋友約喝酒他不僅回絕了，還約他們一起去騎車、游泳好好做運動。他說夫妻關係也變好了，以前常跟太太因為抽菸喝酒的習慣吵架，現在不吵架了，反而經常一起遊山玩水。他心裡對太太有些愧疚感，因為年輕時愛玩，下班後總是跟朋友鬼混到很晚才回家，那時他覺得只要賺錢有拿回家，就盡到責任了，太太的苦心相勸，他嫌太太囉嗦。生病後，太太一面帶孫子一面盡心盡力照顧他，讓他很是感動。所以他對我說，如果還不知感謝，不改掉壞習慣就連畜生都不如了。洪先生也順利完成治療，穩定後三個月回診追蹤一次，雖然早就沒有焦慮、恐慌、失眠的問題，不過他還是會順便掛我的診，單純來聊聊近況，我也樂得從他口中知道家鄉的事。不過追蹤一年多後，他的癌症轉移了。「醫師說還蠻嚴重的，轉移到肺還有肝、骨頭。」他告訴我做完放射治療後，與醫師討論過，他決定順其自然不再接受後線的治療，因為前一次的治療，他知道治療下去有多痛苦，而且醫師也說這次的藥物恐怕副作用更大，治療效果也不會比第一次治療時好，所以他覺得他目前還可以自己活動，生活能自理，想去哪裡就去，他不想最後的時日是躺在病床上。說到一半，他的電話響了，他聽一下，把電話拿給我：「我太太想要跟你說話，她要你幫忙勸我至少試試看一、二次的治療。」病人的太太在電話那頭先抱歉，因為要帶孫子所以沒辦法陪病人來，哭跟病人求他治療也沒用，兒子勸也沒有用，還乾脆不讓兒子進診間跟醫師討論，希望我幫著勸看看。我在電話中安慰了一下太太，掛掉電話後，我苦笑著問病人說：「怎麼辦？太太很擔心你，希望你接受治療。」病人回答說他的想法很堅定，也知道大家都是好意，但是他要的是最後的時間有品質。我問他：「可是如果不治療，最後那天很快到來，會不會有遺憾？」他說他想很清楚了，會生病走到這一步，這一切都是「自己做得來的（台語，咎由自取之意）」。最後我們討論了末期照顧的議題，請醫院的緩和個管師提供他家就近的緩和醫療資源。最近一次回診他說他去看了當地醫院的緩和科，醫師說他們可以提供居家安寧照顧，所以他不擔心生命末期會走得太痛苦。結束看診前，他主動說：「醫師，你還是要幫我預約三個月後喔，如果我還活著就會來看你！」

雖然我無法改變洪先生對治療的決定，但是我很敬佩洪先生，對於自己治療與生命末期照護議題可以公開討論，與清楚知道自己喜歡的生活方式的豁達。讓我學到努力奮戰至最後一刻值得尊敬，瀟灑看破生死有尊嚴的選擇人生終了方式也值得敬佩。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台