郭國銓，1928年1月27日出生於日治時代台南，自小勤奮好學，1945年台南一中畢業，考上台大醫學院，1953年畢業，先於台大醫院婦產科服務，1957年赴日本東京大學攻讀博士學位，不到兩年時間即以「白血球免疫學理論」的論文獲博士學位，該論文成為日後醫界器官移植的重要參考文獻。1958年郭國銓返回故鄉台南開設「郭婦產科醫院」服務桑梓，他是知名的工作狂，照顧病人不眠不休，曾長達三個月足不出戶守在醫院中忙碌不停，由於他學養豐富待人親切，病患絡繹不絕，「郭婦產」很快變成南台灣知名的婦產科王國。他又於1968年增設「遠東治癌醫院」強化醫療陣容，並於1987年將兩院合併成「郭綜合醫院」，在台南可說是家喻戶曉的私立綜合醫院，尤其台南縣市的出生嬰兒當中幾乎每十個嬰兒就有一個是在郭綜合（郭婦產）出生，他的婦癌手術也是遠近馳名救人無數，直至他76歲才封刀，由他的子弟接棒，但他對病患的服務仍不中斷，即使超過80歲高齡仍常在醫院病房中穿梭，2010年他獲頒「醫療奉獻獎」，可說是實至名歸！

郭國銓不只在婦產科醫療事業有卓越表現，他訓練出來的子弟兵都很優秀，超過百位專科醫師分散在全國各大醫院服務，許多都成為醫院院長。他對公共事務的投入也不落人後，曾擔任台南市醫師公會理事長、中華民國醫師公會全聯會、台灣婦產科醫學會、成杏基金會的常務理事，也出任台南扶輪社社長，又擔任實踐大學的董事長有23年之久，自己也成立榕華社會福利慈善基金會及國欣教育基金會熱心捐助社會公益活動。更令人羨慕的是郭國銓一家出了八個醫學博士，長子郭宗正是不孕症專家，么兒郭宗宏（外科）是慶應大學的醫學博士，次子郭宗明（婦產科）和太太（神經內科）、三子郭宗佐（耳鼻喉科）、五子郭宗德（心臟內科）全部都是東京大學醫學博士，另有四子郭宗佑是日本慶應大學經濟學博士，郭家人才輩出滿門博士，歸功於太太郭林欣欣，帶著這些小孩在日本伴讀，母兼父職忙著照顧家務還得在孩子放學後督促功課，真是令人佩服，2007年她曾獲選為台南市的模範母親！

郭國銓不只是醫界的成功典範，他還有藝術上的成就，由於他台南一中同窗沈哲哉畫家和老友戴峰照的鼓勵，他也在放下手術刀之餘改執畫筆，創作出許多精彩的畫作，三人常結伴出遊寫生甚至出國享受彩繪的人生，他的作品數次入選法國藝術家沙龍，可見其繪畫的成就也不亞於在醫療的成就。2013年6月25日，郭國銓因心臟病突發逝世，享年85歲，他的人生留下了美好的畫布！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集