支持賴清德參選總統

在2019年的總統大選上，我是很清楚的支持賴清德出來競選總統。所以，當賴清德卸下行政院長職責，宣布參加黨內初選挑戰現任蔡英文總統時，我很感動，那時我也發起醫界來支持賴清德的記者會，甚至我召集三百多位台灣醫界、學術界、文化界、企業界人士在報紙刊登廣告，支持賴清德競選總統。

另外，我也邀請賴來我所主持的電台節目「聽醫生講看覓」接受訪問，因為賴清徳本身也是醫師，所以，我能以醫療的角度切入訪問他，了解他從醫學院畢業後到成大擔任醫師臨床工作，是如何替病人服務，也請他談關於受到陳定南影響而從政，以及他對台灣前途的看法；節目中也談到他在擔任台南市長及他在立法院內的表現，他都做了很詳盡的介紹。

我認為賴清德是台灣現階段政治人物中清廉、有效率並堅持台灣意識的一位。過去民進黨在野時，很多人都主張台灣獨立；但民進黨執政後，那些人幾乎都不提了，甚至還往後退，一提到中華民國就說要維持現狀，甚至說中華民國是最大共識，這都是民進黨在野時不可能出現的言論，而且是民進黨最反對的，但現在這種論調反而變成民進黨的主流。所以，民進黨已經把追求台灣獨立的理想與台灣人的期盼放一邊，只想繼續執政。

我認為賴清德最令人感動的是，在目前民進黨檯面上的執政團隊中，他是最勇敢堅持台灣獨立主張的人，甚至他去中國訪問時，他也毫不隱藏的說他是主張台灣獨立，務實的台獨主義者。賴清德擔任行政院在立院回應國民黨答詢時，他也是這樣公開講。可見賴清德對自己的信念與尚未執政時的想法，都沒有改變，這點讓我認為賴清德值得支持，再則我們同是醫界出身，且他在台南市大地震救災時日夜不眠不休、親力親為的奉獻精神也令人感動，所以，我很清楚表示支持他。

雖然民進黨初選，也有很現實的人看蔡英文掌握較多資源，甚至派系全部向蔡靠攏，所以。很多有影響的人較不願意表態，也不想得罪人，或等初選後再來決定。但我感覺初選的過程，蔡英文是用不正當的手段改變初選遊戲規則。不但改變原訂初選時間、初選方法也改變，這都讓人感覺不是光明正大的做法。

所以，雖然現實上，蔡英文總統有較多資源，民進黨派系黨公職全部挺蔡，但我作為一個台灣民主運動已奉獻40年的工作者，我認為我還是要堅持我的信念追求我的理想才要緊。



2019.5.3陳永興醫師等人舉辦「醫界呼籲支持賴清德競選總統記者會」。圖／程正德

給賴清德的建議

最後賴清德初選在蔡英文不太光明正大的作法下，他無法代表民進黨出線，他要如何選擇未來的做法？很多人都有不同的意見。但在這部分，我的態度是保留。因為我感覺，賴作為一個政治人物，他的選擇會涉及到將來在政治上的得失或整個台灣社會對他的期待，賴應該有智慧，自己作選擇。所以，我沒有表示過甚麼意見。

但我有對賴提幾項建議，第一是加強國際外交，在初選過程，我們有幫忙安排賴去訪日並得到很大成功。日本媒體也對其非常重視，對他作全面性的報導。所以，我也建議賴有機會要去美國訪問，對美國智庫一些研究台灣的學者或研究中國的學者，他可以去交換意見。對美國國會議員或政府官員，他也可以充分去讓人了解他將來很有機會帶領台灣要走的路與方向，增加他在國際外交上的知名度與影響力。

第二、是建議賴可以成立一個智庫或基金會，找一些專門研究台灣問題的人幫忙研擬公共政策，對台灣較重要的國防、財經、環境生態、醫療能源、勞工或中小企業遇到的困難等種種問題，能給他很好的參考價值。因為，領導者最重要是要會用人，知道方向，並要有一個理想性與人文思考，對社會弱勢要有關懷，我認為這是作為領導者很重要的事。

簡單的說，在這些方面賴清德若能繼續加強，我相信他將來還有機會在台灣帶領大家，走一條咱共同要追求台灣獨立的道路。



賴清德（左），陳永興（右）出席2019年「六四30週年暨二二八72週年聯合紀念活動」。圖／程正德

台灣，未來的希望在年輕人

當然，政治很現實也充滿變化。所以，將來會怎樣，我現在也無法預測只能給他祝福。這就如川普接下來到底是否能連任？本來大家預測川普連任沒有問題，經濟做的還不錯，但中國武漢肺炎傳染流行厲害，嚴重打擊美國經濟，使川普連任出現變數也說不定。所以說，政治變化很快，現在誰也無法預測四年後台灣情形會怎樣？

但我已經七十歲，我自己從學生時代迄今打拼四、五十年也已經夠了，我覺得自己不需要再操心那麼多，年輕人有年輕人的責任與思考。他們要做什麼選擇就要負責任，所以我們只能將自己過去所努力過、打拼過，不管成功或失敗的經驗來與他們分享，作為他們一些學習的參考。最重要的是台灣人的尊嚴與台灣人的精神與堅持、理想原則不要放棄！這點是我最希望年輕人能了解的。我想，專業的知識或現在各種新的事物說不定年輕人比我們更了解，他們也比我們聰明。但是在我人生七十的回顧反省一開始就說：台灣的知識份子一百年來追求的目標是甚麼？從日本時代咱前輩到戰後二二八的前輩犧牲，到八O年代我們這一代民主運動浪潮而出！打破戒嚴，國會全面改選，總統直選，達成政黨輪替，這都是在我們這一代出現。到現在2020年代，太陽花學運以後，到底要走向何方？創造出能讓我們感覺有更進步，能看到更有希望的將來，就是期待年輕世代好好打拼，完成百年來台灣人共同的夢想，建立台灣成為新而獨立的國家！

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