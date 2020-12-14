全球首創「龍虎石斑珍珠堡」上市！高雄市政府與摩斯漢堡合作的龍虎石斑珍珠堡今(14)日創新發表，市長陳其邁表示，永安是石斑魚的故鄉，擁有全國品質最好的石斑魚，藉由最強的摩斯漢堡通路，相信鑽石級的龍虎石斑漢堡精彩可期，他也感謝東元團隊堅持以在地用心養的魚、用心製成漢堡，讓在地漁產與創意，成為值得驕傲的吸引力。

高雄永安有「石斑魚故鄉」美譽，利用中油公司永安液化天然氣廠產生之冷排水養殖石斑魚，養殖海水經過雙重過濾使水質潔淨，夏季多維持在22-24℃低溫海水，被譽為「鑽石水」，所養殖石斑魚享有「鑽石斑」美名，肉質緊實口感鮮甜。

永安石斑魚養殖面積約433公頃，年產量約5,700噸，年產值約11億元，均為海水養殖魚塭。日前在高雄食品展上陳其邁建議以在地石斑搭配漢堡的吃法，被摩斯漢堡製成「龍虎石斑珍珠堡」，成為全球第一顆的龍虎石斑漢堡，將於本月16日逐步上市。

「龍虎石斑珍珠堡」，搭配香鹹金沙醬與富有香脆口感的四季豆及洋蔥片，整塊細緻魚肉，口感鮮美Q彈，陳其邁現場幫民眾大啖龍虎石斑珍珠堡，直稱口感綿密，一口入魂！

安心食品服務股份有限公司(摩斯漢堡)董事長林建元說，團隊便花了近2個月時間評估各種口感及蔬菜，以手工切製處理，經簡單裹粉調製成的龍虎石斑，每尾2公斤的魚可製成12塊原塊切片，尤其珍貴可口。

石斑魚為高雄海洋五寶之一，養殖面積約433公頃，年產量約5700噸，年產值約11億。此次高雄市政府與摩斯漢堡合作推出的「龍虎石斑珍珠堡」(單品定價105元)將於12月16日在全台百家摩斯門市逐步上市，限量1萬份、限店、限時售完為止，販售店鋪詳情請至摩斯官網(http://www.mos.com.tw)查詢。