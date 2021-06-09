在三級疫情中安得烈食物銀行仍盡力透過食物箱的發送，提供受助家庭最實質的幫助。圖／安得烈慈善協會提供

5月中旬開始，台灣新冠肺炎疫情嚴峻，在政府宣布疫情升至三級警戒之後，許多社會的邊緣家庭陷入困境，原本弱勢的家庭更加的艱困。安得烈食物銀行為了幫助弱勢家庭以及因為疫情影響而生活陷入困境的社會邊緣戶，近期內陸續寄出約七千箱的客製化食物箱，陪伴他們度過難關。

安得烈食物銀行表示，該協會長期透過客製化的嬰兒、膳糧、素食、專案、長青食物箱，每月幫助全台超過五千多個弱勢家庭兒少和年長者。在本次疫情嚴峻的時候，接到許多家庭的電話詢問，擔心食物箱的發送會受到疫情影響而無法領取。除了既有受助的弱勢家庭之外，該協會也接到許多因為受到新冠肺炎影響的社會邊緣家庭的求助，其中也有其他社福機構的求援。許多原本生活近貧的家庭，在疫情的影響下收入銳減、或無法外出工作、甚至失去工作。像是在偏鄉有許多靠著打零工維持家計的家庭，家長因為疫情失去了工作機會，讓原本已經艱困的家庭更是雪上加霜。針對這些求助者，協會特別在疫情期間準備了「安心食物箱」，提供生活需用物資和防疫物品，給予即時的幫助。

由於自5月中旬雙北進入三級警戒後，安得烈慈善協會配合政府政策和疫情狀況，暫停所有的志工服務，當月份因此少了上千人次的志工幫忙，但為了讓協會所關心的弱勢家庭生活無虞，仍以極少的人力努力完成了七千箱的食物箱。



安得烈慈善協會配合政府政策和疫情狀況，暫停所有的志工服務，當月份因此少了上千人次的志工幫忙。圖／安得烈慈善協會提供

安得烈慈善協會表示，越在疫情嚴峻，社會上越多家庭需要幫助的緊要關頭，安得烈食物銀行扮演的角色更加重要，透過食物箱的發送，提供受助家庭最實質的幫助，它同時也是穩定社會底層的重要力量。



為了讓協會所關心的弱勢家庭生活無虞，仍以極少的人力努力完成了七千箱的食物箱。圖／安得烈慈善協會提供

安得烈慈善協會也提到，許多民眾主動透過小額捐款或是捐贈物資的方式參與在該協會的社會關懷工作，讓這些食物箱都能夠順利完成採買和配送。其中有張先生、黃先生捐贈了防護面罩、口罩、護目鏡等防疫物資，提供該協會同仁使用，希望在幫助人的同時也要注意自身安全。



完成包裝的食物箱透過各物流送到每個需要家庭的手上。圖／安得烈慈善協會提供

面對疫情嚴峻的挑戰，安得烈食物銀行呼籲社會大眾做好自身防疫，同時也請大家以小額捐款方式支持安得烈食物銀行，帶給弱勢家庭希望和溫暖。願大家在疫情中彼此互相扶持，同心走過挑戰。

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