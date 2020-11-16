柯建銘辦公室的擺設，有了新的微調。

盆花配字，佛禪洊渙於一花、兩字間，自成世界；訴說著建銘當下處事機鋒的圓融…..。

柯與我是黨外時期「行街頭」的老兄弟，每每相敘，相同的話題，再再有不同的戚戚…..。

只因，我們有衝撞威權體制，面對死生牢獄的「曾經」…..。

「美麗島事件陳菊在面對2條1唯一死刑判決的前一天，請蘇貞昌律師為她留下遺囑：「我父母己經過世，弟弟也長大成人，這部照相機，就是我唯一的遺產…..。」

說著說著，建銘吐一口菸說：「兄弟，我挺阿菊，這是我們的天命！」

臨別時刻，他順口吟著：「浪花淘盡英雄，是非成敗轉頭空，青山依舊在…..」

淡然，與盈眶，則是期約的後會…..。

財訊董事長謝金河評前總統李登輝說：李登輝教台灣政诒人物的兩件事：「閱讀+信仰。」

9屆立委積累的議事眉角，在「翻桌」，是民進黨人的起手式的氛圍中，能連任總召20年，自有他的內細外柔，謙謙君子，卑以自牧…..。

任何法案的審查，從立法意旨以迄民意、黨意的相融；舆提案單位的挑燈認知及同僚的拍肩，是他「另類」的讀書…..。

柯嘗言：「我是神明飼大漢的！」

祖傳家業是新竹老店「柯芳美香舖」的他，濃濃的宗教信仰，元自懷胎伊始，即有其虔誠的本來…..。

建銘學醫的理性+國會多年磨鍊的感性：「君子如水，隨方就圓；縱浪大化中，不喜亦不懼!」

或許，這就是他的自在吧！