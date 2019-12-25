沼田幹夫22日受日本李登輝之友會的邀請，在年終餐會上以「日台關係的現狀與展望」為題發表演講時，評估蔡、韓得票差距在5%之內，受到矚目。圖／取自日本李登輝之友會網站

距離投票日已經進入倒數計時階段，前日本駐台代表沼田幹夫在東京發表演說，他認為，雖然目前蔡英文民調遙遙領先韓國瑜，但他認為最後投票結果應該差距在5%之內；如果沼田幹夫關於「韓蔡差距在5%之內」的預測一旦成真的話，政局將會動盪不安，對台灣民主發展帶來不可測變數。

沼田幹夫22日受日本李登輝之友會的邀請，在年終餐會上以「日台關係的現狀與展望」為題，發表他對台日未來看法。外交官出身的他，評論時局應該有所本，不會無的放矢，「韓蔡差距在5%之內」的說法，對已經聽慣、看慣蔡英文的支持度遙遙領先韓國瑜20個百分點的人而言，這是很大的警訊，可能會有不少人無法接受他的這種看法。

因為「韓蔡差距在5%之內」的現象一旦發生，將會對台灣民主發展造成重大的衝擊。2004年總統大選殷鑑不遠，台灣社會有可能重蹈覆轍，撕裂社會的事件再次重演嗎？

2004年3月20日舉行的總統大選，時任總統陳水扁以不到3萬票的微小差距獲勝當選，與國民黨候選人連戰的得票率差距僅有0.228%，連戰聞訊後激動地表示，這場選舉「疑雲重重」，是一場「不公不義的選舉！」，他要提出「選舉無效之訴！」，並要求中選會立即查封所有票箱，進行驗票。大批泛藍支持者聚集在連宋競選總部前，不願散去，要求重點選票。當時的親民黨立委邱毅率眾包圍衝撞高雄地方法院，後被判14個月有期徒刑。

大批泛藍群眾在總統府前聚集，進行抗爭，直到全面驗票，前民進黨主席許信良加入到抗議行列中，並以絕食表達不滿。這場抗爭持續進行，泛藍人士稱政府有舞弊嫌疑 ，拒絕認輸 ，主要爭議的疑點，除了319槍擊事件對選情的影響、廢票過多外，還指控民調與選舉結果的差異。

2004年總統大選，台灣經歷了民主化以來第一次的全國性驗票，台灣高等法院經近半年的審理，於11月4日宣判連、宋敗訴，才讓泛藍結束漫長的抗爭行動，可是這段期間社會動盪不安，不時發生警民衝突事故，也有多起不知名人士以汽油彈攻擊警方，選舉差距太過接近的結果，是留下一個撕裂族群、國家認同嚴重分歧的社會。

2004年選舉的裂痕，已經成為台灣人心中的夢魘，台灣容不下再次的動亂，也不允許再度發生撕裂族群的事件，影響所及，是大家對選舉結果出爐，採取小心翼翼，戒慎恐懼的態度，害怕選舉差距太小的話，選輸的人不服氣，又會造成選舉滋事事件的上場。2016年總統大選期間，在醫社社長郭正典醫師的建議下，一些台派人士曾組成「台灣守護聯盟」，以因應選舉可能出現的變數，就是2004年抗爭後產生的選舉症候群。

沼田幹夫的大膽「預言」應該是善意的提醒，要告訴得到政治健忘症的台灣人，要嘛就贏多一點，不要得票率太過接近，製造社會動亂的根源，讓台灣又陷入「選舉不公」的淒風苦雨中。可是沼田幹夫的提醒，台灣人聽得進去嗎！？