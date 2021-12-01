2021第十三屆美麗的高雄「鄭智仁慈善音樂會」將在12月5日於高雄文化中心至德堂演出。本次音樂會演出團隊獲得本屆金曲獎5項入圍，這也是台灣歌謠作家鄭智仁連續第13年舉辦的慈善音樂會。

陳永興醫師《台灣醫界人物百人傳．續集》高雄場新書會日前在高雄文學館舉行。鄭智仁醫師致詞並現場清唱，會前並接受本報影音訪談說明12月5日於高雄文化中心至德堂演出的2021第十三屆美麗的高雄慈善音樂會。

本此音樂會共有鄭智仁創作「讓春天帶來希望(for COVID-19」」等共二十多首作品，並有「願你平安」、「愛讓生命不一樣」、「我把平安留給你」、「讓我們一起加油」、「在天和地之間」與「讓我們一起加油」等多首新創作品。

「愛〜讓生命不一樣」音樂會以-向全國第一線醫護防疫人員致敬為主題。鄭智仁指出，本次音樂會有透過高市教育局發送800張票給弱勢家庭學生，並透過柏仁醫院、張榮州試管嬰兒中心等約200張票給醫護人員。值此武漢肺炎肆虐下，向兩年來辛苦付出奉獻保護國家人民生命健康的防疫人員致敬，並傳揚人倫孝道、生態環境與社會弱勢關懷的宗旨。

今年美麗的高雄慈善音樂會，除由作曲家親自詮釋作品外，並邀請到今年入圍金曲獎4項並獲最佳作詞人獎的音樂大師萬益嘉伉儷帶領的點心擔合唱團、入圍今年金曲獎孫子嵐老師帶領的福爾摩莎三重唱、廖偉曄指揮的澎湖中興兒童合唱團、高雄真愛教會詩班、高雄律師公會樂團，並邀請三位罕見疾病病友林子期、石家樺、吳兆峰發表勵志人心作品「愛讓生命不一樣」、以及「讓我們一起加油」等六首當代歌謠大師鄭智仁首演創作歌謠，將讓您感受一場用心的團隊蘊育出來的美好。

鄭智仁一直秉持：音樂家有責任去喚醒伊成長的這塊土地上的靈魂}的座右銘，以歡喜仰望的赤子之心，以謙卑感恩細膩的生命經驗去創作屬於我們這個年代的歌謠，希望藉著每一首歌謠深韻的人文內涵，將此常民文化與社會公益結合，透過大家的共同參與，傳承並傳達我們對這塊土地深深的愛與關懷。

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