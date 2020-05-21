引言：

舊時農業社會，掃把是取材於自然植物再以手工紮製而成。早年平鎮區東勢庄因製作蘆竹掃把，而成為台灣北部著名的「掃把庄」，雖然清掃功能被大量生產的塑膠掃把取代，但無可替代的是這項傳統技藝的獨特文化意涵。

平鎮區東勢一帶的客庄聚落，早年以農業生產為主，農閒時賺取現金收入的掃把產業，讓東勢獲得「掃把庄」的稱號。儘管現在使用天然掃把的人已經不多，但東勢庄文化協會仍保有這份工藝，透過文創及社區營造，試圖重新振興昔日這項傳統技藝的風華。

採收台灣蘆竹曝曬綁紮

回溯平鎮掃把的起源，東勢庄文化協會代表曾義深描述，「早年東勢庄一名長者張火石，在復興山區以煉製樟腦油為生，看到一地髒亂的工寮，便隨手割下雜草製成掃把使用。」下山後，他在種田之餘，紮製掃把補貼家用，也讓這項技藝開始在東勢一帶流傳。

天然掃把所使用的植物不盡相同，而平鎮掃把選用的是「台灣蘆竹」。曾義深說，「我們會到大溪、新竹關西一帶採收，在海拔200到300公尺左右迎風面峭壁上，才能找到品質好的台灣蘆竹，採收過程也必須小心翼翼。」採好的蘆竹要經過陽光曝曬，含水比例降低增加耐用度，經過曬乾的蘆竹有淡淡的青草香，開始綑綁前還要將枯枝挑除，讓掃把色澤及外觀賣相更好。

東勢庄文化協會代表曾宏凱回憶起早年的盛況，「以前銷量好的時候，台北的學校甚至會派人來平鎮採購，一次訂單就是四、五百支，家家戶戶就會分著一起完成。」因為掃把品質好、耐用度高，成為地方農閒時節補貼家計的收入來源。



平鎮掃把「五指六格」的獨特結構，看看是否能找出「五指」和「六格」的位置。圖／董昱

五指六度的結構巧思

平鎮掃把最特別的地方在於「五指六格」結構，由五束蘆竹綁紮而成的「五指」，象徵著五子登科、五福臨門等吉祥意涵；而「六格」則是手把處以月桃梗綑綁五次所形成的六格。其中，綁紮的技巧最為關鍵，曾義深熟練地將月桃梗先放在小腿上來回搓揉，讓纖維軟化更好綁紮，還得適時地在較脆弱的地方補上蘆竹梗，讓手把更堅實，掃起地來更順手。

掃把不只是掃地清潔而已

致力於關注台灣傳統文化的支流企劃室，團隊成員毛志翔分享他們採集各地天然掃把的發現，「台灣的天然掃把非常有趣，掃把展現的多樣性更是超出我們的想像。」在日治時期，台灣就有製作掃把的產業，而掃把不僅僅只有打掃、清潔空間的實體功能，也與民俗、信仰結合，而被賦予更多元的文化意涵。

支流企劃室與行人文化實驗室合作，集結台灣各地12種天然掃把出版「掃三壞天然掃把月曆」。毛志翔說，所謂的「掃三壞」是指掃除小人、晦氣跟壞心情，他進一步將掃把的功能和意義分為四種，首先是最基本的打掃、清潔功能；其次是作為篩選、分類的工具，像是廟埕或曬穀場的掃把，是幫助人們把小沙石和稻米區分出來；第三種是文化層面的「時空膠囊」，像是日治時期，由日本傳入台灣的貴黍掃把，當時由於日本勞力成本上升，致使這項工藝技術在日本失傳，反而意外地在異地台灣被完整保留下來；最後，則是宗教層面的意涵，像是在嘉義被稱為「天地掃」的槺榔掃把，被當成掃除天、地煞的法器，具有驅邪避凶、除厄運的意涵。

毛志翔分享，以前常見的芒草或貴黍掃把，必須配合產季才能製作，有些則是四季都可以生產不受季節限制。從稻草、藺草、高梁、地膚草等，先人們巧妙地利用各地容易取得的植物來製作掃把，各地掃把的多樣性也來自於這份「就地取材」的生活智慧。



用曬乾的月桃梗作為線材，先用手腳搓揉軟化纖維，就可以用來固定一綑又一綑的蘆竹。圖／董昱

塑膠無法取代的文化意義

塑膠掃把不僅生產快速價格又便宜，也比傳統掃把更耐用，傳統掃把終究無法抵擋這樣的變遷。曾宏凱說，「大概在1980年代之後，傳統掃把的需求已經相當稀少。」此外，毛志翔也指出，建築與居住型態的改變也是一大原因，早年的紅磚、土磚屋，清潔打掃的需求並非一塵不染，但現今室內以磁磚、木板清潔需求來說，天然掃把可能邊掃邊掉屑的狀況，漸漸的不符合現代需求，使得傳統掃把漸漸被棄用。



適時的在空隙處補上蘆竹桿讓掃把更密實，砍去多餘的部分就接近完成。圖／董昱

2004年成立的東勢庄文化協會，希望透過社區營造，保存這項即將消失的傳統掃把工藝。東勢庄文化協會代表賴秀泉說，「我們的做法是將掃把與文創結合，讓大家動手體驗製作小掃把，藉此認識傳統掃把及背後的意涵。」賴秀泉也特別分享掃把與地方信仰的結合，「東勢的信仰中心是供奉開漳聖王的『建安宮』，宮廟的平安符寫著『掃去千災，招來百福』，恰巧可以跟掃把呼應，成為具有消災納福意涵的文創掃把。」掛在車上、門上或辦公桌上，都有安定人心的作用。



綑綁完成後還要修邊整理，將掃把尾端突出的枝葉切除整齊。圖／董昱

現代科技生活的進步，掃地清潔的工作逐漸轉移由掃地機器人代勞，不過在台灣的文化脈絡下，看似簡單的掃把，背後其實隱藏許多台灣各鄉鎮的特色，透過天然掃把的製作與工藝，不僅可以看見傳統工藝，也能透過它深入地方，發現傳統社會生活與自然之間的緊密關係，而掃把所代表的那一套清潔、除穢、避邪之道至今也仍然存在，揮動掃把去污除塵，掃除那些不好的，就能清清爽爽迎來嶄新的福運。



東勢庄文化協會以五行概念設計掃把，以小巧的外型和傳統手藝打造別緻的文創商品。圖／董昱



與地方傳統信仰結合，將寫著「掃去千災」的平安符綁在小掃把上，象徵消災、招納百福。圖／董昱

※本文轉載自《桃園誌》No：59