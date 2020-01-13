執政黨的不分區立委得票率，從上屆百分之44衰退至百分之34。不投兩大政黨的比率，也從上次的百分29上升至百分之33左右，這既是給藍綠兩大政黨的警訊。圖／蔡英文競選辧公室提供

大選結束，蔡總統雖然取得大勝，但執政黨的不分區立委得票率，卻從上屆百分之44衰退至百分之34。不投兩大政黨的比率，也從上次的百分29上升至百分之33左右，這既是給藍綠兩大政黨的警訊，也顯示選民對執政者強力監督的渴望。惟因不分區有著百分之5的門檻限制，就使此次選舉有約百分之14，即190多萬的政黨票被排除於分配名額之外，這實嚴重違反票票等值的民主原則。

從2008年的立委選舉開始，我國採取一票選區域立委、一票投政黨票的兩票制。而因單一選區，只能當選一席立委，這對資源不足的年輕政黨或無黨籍者，實屬高不可攀的夢想，這也會使區域立委的選舉，很易形成兩大政黨的禁臠。尤其若兩大政黨廝殺激烈，若有小黨推出人選，除了得受到兩大黨的擠壓外，若屬性相近的大黨候選人落敗，可能也會被指為是扯後腿，而使區域立委的選舉，完全被藍綠兩大政黨所綁架，致對多元民主發展產生極大的戕害。

也為了彌補區域立委選舉的缺陷，才有不分區立委的比例代表制產生。而依據選罷法第24條第4項，能提出不分區立委名單者，除了前次總統選舉得票率超過百分之2、前3次不分區得票率曾超過百分之2或現有立委5人以上出具切結書為保證外，就是必須在區域或原住民立委提名10席以上。這對於新成立政黨來說，無疑是個沈重負擔，更無法集中資源，全力衝刺不分區。

其次，目前關於不分區的名單，乃是由政黨自行排出名次，就使選民只有是或否的選擇權。如以此次國民黨所提出的不分區，因幾位列為安全名單者，爭議性極大，致為人所詬病，也等同是在綁架支持者。故於未來，勢必得檢討此種強制名單的制度，而改採開放式名單。即選民若贊同政黨的排名，直接投政黨票，但若希望某政黨的不分區名單的某人有偏好，即可投此人選。如此的制度，可以讓選民擁有較大的自主權，只是在技術上，該如何克服的問題。

而對小黨，最不友善者，即是百分之5的分配門檻，換算成選票，至少得有超過60萬票。尤其年輕政黨，無法如傳統政黨，有著全國性的輔選體系，致必著重於都會區的宣傳，但在不分區是以全國為選區下，就算在大城市有所斬獲，也會被其他區域所稀釋，致難達於分配門檻。

應勢降低百分之5分配門檻

故為了彌補這種票票不等值的現象，勢得先降低百分之5的分配門檻，並以百分之3為基準。其次，為了有效防止大黨的席次過於膨脹，也就是不分區分配名額，比實際得票率高的問題，就得考慮德國的聯立制，即關於政黨票的分配，必須以區域立委為連動，若區域立委當選人數太多，已超過不分區分配名額，超出部分就不再分配不分區名額。如此的方式，最大的好處，即是在削弱大黨的席次，並讓小黨有機會出線。不過就因此，也會使大黨對此制度有所顧忌。

而如果不採聯立制，就得考慮將比例代表也進行分區，並讓區域立委的候選人，也可加入不分區名單的日本模式。如將台灣劃分為四大區，則小黨就可選擇以其有限資源去進行最有利區域的不分區提名。而此種分區方式，也可讓區域立委候選人列入比例代表的名單中，同區域的所有區域候選人排於同一順位，並以所謂惜敗率來決定此順位的當選人。如此的好處，使是有利小黨，可以將區域與比例代表的選舉資源集中，以能與大黨相抗衡。

不過上述的改革，會面臨最大的問題，即是有關分配門檻，乃規定於憲法增修條文之中，若要修正，似得面臨修憲的極高門檻，即4分1立委提案、4分之1立委同意與有投票權人的2分之1複決，這幾乎是不可能的事。

但須注意的是，憲法對選舉權規定，基本上是種最低保障，故立法者若在公職人員選罷法中，直接將門檻降低，並非是對權利的限制，反而更深化了人民的選舉權與被選舉權之保障，致無違憲的問題存在。只是如此的修法，還是得靠既有掌權的大黨來決定，致又面臨叢林法則的政治現實。