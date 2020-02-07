「光榮島轉來」是公視台語台首創全新台語兒童選秀節目，從南到北邀請全台各地小學生組隊參賽，結合台語秀出自己的才藝與創意，表演內容豐富多元，有傳統的口說、戲曲、布袋戲表演，也有活潑的唱跳、合唱、戲劇表演等，展現台灣本土人文特色。

節目主持人由金鐘獎「最佳女配角獎」楊小黎與廣播金鐘獎「最佳流行音樂節目主持人獎」邵大倫雙金組合搭檔主持，以小學生為主持造型，讓楊小黎重現童星時期電影代表作「狗蛋大兵」裡的「小翠」角色形象，邵大倫則自嘲是「大叔版的郝劭文」，展現兩人輕鬆幽默的主持風格，首度搭檔的兩人也笑稱要以此節目問鼎兒少金鐘獎。

邵大倫表示，當初得知與楊小黎搭檔時，覺得應該維持她陽光女孩的形象，讓她擔任知性美的角色，由自己負責節目笑果，沒想到楊小黎不按牌理出牌的主持風格，激發許多意想不到的笑點，讓他完全策略失敗，兩人主持一拍即合，默契十足，也激勵自己要用更快的反應配合。

楊小黎指出，受邀主持時毫不思索「秒」速就答應，因為曾有台語演戲經驗，一直希望挑戰台語主持，沒想到才剛有想法主持邀約就來了，非常感謝老天爺賜予這個考驗機會。但她也坦言，壓力大到失眠3天，因為主持與演戲不同，需要很好的臨場反應，能立即用台語接球製造笑果；沒想到與邵大倫搭檔輕鬆就達成了，有時因為台語發音，不經意就能產生笑點，例如介紹評審豬頭皮是大學「虎（副）」教授時，大倫回說：「看豬頭皮髮型應該是獅不是虎」，讓現場笑聲不斷。

童星表演出身的楊小黎認為，小朋友容易因為重覆練習表演而產生匠氣，失去最吸引人的童真本質，沒想到這次比賽過程，讓她感受到小朋友最直接的反應，這是最難得的部分。

《光榮島轉來》是公視台語台首次打造、也是台灣首創的台語兒童競賽節目，竸賽分階段晉級，並邀請知名表演者擔任學員指導，2月8日元宵暝開始，每週六晚上6點在公視台語台14頻道播出。