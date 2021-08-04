本屆東京奥運已經進入尾聲，台灣代表隊獲得空前佳績，但除此之外，「台灣」之名亦在國際間聲名廣播，讓世界知道和了解了「台灣」，而非令人混淆不清的「Chinese Taipei 中華台北」，這無異是預料之外，卻亦非完全突兀天外飛來的結果。再下來，接著怎麼做，才是全國歡騰之餘，應該冷靜下來思考規劃之道。

鄙意以為，打鐡要趁熱，下屆2024年巴黎奧運只剩三年，凖備備功夫不到兩年，現在開始檢討規劃提前佈署並不算早，甚至還嫌有點急迫！當前重中之重，要再度捲土重來，開始凖備以「台灣」之名參加巴黎奧運，同時另設計奧會旗歌替代目前等同難民隊的五環旗和升旗歌，在往這目標前進之始，先把已有百年歴史根本不存在，名不符實的中國奧委會（Chineses Olympic Committee）正名為台灣奧委員會，然後凝聚大部分國人共識，向國際奧委會申請以「台灣」之名，替代名不正言不順「中華台北」之名。

「中華台北」名不正言不順

或有人以為以中共強霸之影響，一定程度會大大干擾我們的正名，但所謂「時勢比人強」，以國際上奧會更名之例之多，相信國際奧委會也會給予相當尊重，萬一暫且正名不成，則我們可援蘇俄因禁藥問題在本次東奧，以ROC（Russia Olympic Committee 簡稱ROC）之名參加之例，以「台灣奧運代表隊TOC」參加，總比「中華台北」進一步清晰易辨認，不至於和中國名稱糾纏不清。踏出正名的第一步，總比原地踏步幾十年好，也才有「水到渠成」的一天。

吾人也知道，或許奧運正名問題並非輕易之事，一蹴可幾，但沒有開始，永遠達不到目標，千里之路，始於足下，何況目前國際局勢有利我們，台灣不能故步自封，永遠自甘當國際孤兒，我們要正正當當大聲說出來：「我們是台灣！」丶「台灣就是台灣」，相信會如大江怒潮攔不住，堂堂江水出大海！但如果我們自己都不敢説出口，那世界各友好民主國家，如何越俎代庖替我們爭取正名呢？守株待兔絶對是緣木求魚的，睿智者當有所抉擇。