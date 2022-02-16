隨著烏克蘭緊張局勢升級，美國及其他西方國家正圖尋求外交對話為危機降溫，同時警告普丁將為入侵烏克蘭付出沉重經濟代價。不過，外界對習近平可能藉此機會武力攻台的擔憂也在日益增加，專家呼籲拜登政府注意中國對台灣的意圖，不要被烏克蘭情勢干擾而分心，因為台灣比烏克蘭更為重要。與此同時白宮官員也說，美國正在結合更多夥伴為台海和平穩定發聲。

彭博社2月11日曾報導說，美國國務卿布林肯在烏克蘭戰事隨時可能爆發的時刻依然決定按照原定計劃訪問澳大利亞，一方面是為強調美國導向亞洲的政策不會因歐洲局勢受到阻礙，因為華盛頓體認到美國的長期安全利益是在印太地區，因此有必要強化在此地區的新同盟；另一方面則是與美國如何回應在其他地區發生的危機有關。

報導援引一名不具名官員的話表示，從拜登以降，美國官員非常清楚在中東或其他地方發生的事情經常擾亂美國對亞洲的注意力，因此他們決心不讓此事再度發生，因為他們知道所有人都在觀看美國對危機的反應。

布林肯上週五在與四方安全對話機制的印度、日本及澳大利亞外長會談後的記者會上說，「其他人正在看我們將如何回應。」

曾指揮駐歐美軍的退役陸軍中將本·霍奇斯（Ben Hodges）對美國之音說：「如果美國和我們所有的盟友、所有的伙伴把外交與經濟力量加在一起，還是不能遏阻克里姆林宮再次進攻烏克蘭，那麼我認為，中國共產黨領導層對我們就台灣或南中國海所說的任何話都不會太當回事了。」

更多夥伴關注台海和平穩定

白宮國安會中國、台灣事務資深主任勞拉·羅森伯格（Laura Rosenberger）星期二（2月15日）說，美國非常重視在地區，尤其是西太平洋及台灣海峽維持一定的威懾，包括在與盟友及夥伴的共同聲明中強調這個威懾，或是強化美國自己在地區的存在和姿態。

羅森伯格在美國外交事務研究所（FPRI）為啟動新成立的中國中心舉行的視頻活動發表講話時說，對於台海威懾的問題，她認為最重要的是強調台灣海峽的和平穩定及確保沒有任何單邊改變現狀，不僅對美國和台灣非常重要，對世界上其他國家也非常重要。

她說，台灣不僅是半導體的主要供應來源，也是美國的重要貿易夥伴，這也是為什麼人們會見到有第一波，包括日本、韓國及歐洲各國等這麼多國家前所未有地發表關於威懾及維持台海和平穩定重要性的聲明。

「從這些威懾信號來自各個不同首都的程度來看，我認為你實際上見到越來越多聲音匯聚在一起，以強調在維持台灣海峽和平穩定一事上有更廣泛的關注和利益。」