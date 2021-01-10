中國除了明的暗的要統一台灣之外，也真的在做準備，必要時會用武力解決。目前大力推展軍備。火箭軍有約一千兩百枚東風-11A和東風-15A/B/C短程彈道飛彈，幾乎全數瞄準台灣，對台灣來說是一個明顯的敵國。中國有了兩艘航空母艦，還在製造第三艘，其目的不只是對外擴張勢力，最主要還是要阻止美國可能來援助台灣。中共目前還未具備充分的戰力勝過美國，所以雖然說是要統一，但還是不敢輕舉妄動。

中共一再「絕不承諾放棄使用武力」等言論 引發關注，而我國防部也作出回應，強調國軍「不求戰，不畏戰」，堅定自我防衛決心，但其實，在今年度美方所出版的中國軍力報告中，就 曾指出解放軍目前的兩棲作戰能力還不足以直接侵略台灣，諸如缺乏大型兩棲攻擊艦、中型登陸 艦等搶灘必備運輸設備，且中國的海軍陸戰隊也沒有相對應的作戰訓練，也就是說，目前中國可能沒打算直接搶灘。

從各方面來說，中國絕對是敵國，無時無刻處心積慮就是要吞併台灣。但是有很多台灣人警覺性不夠，而很多生意人常是「有奶便是娘」的心態，更是導致危機重重。國民黨過去洗腦台灣人很多年，到今天還主張一中各表，與中國爭主權，不僅顯示矛盾，抑且被中國套住（變成中國大陸地區與台灣地區）。聯合國還有中華民國的存在，但是早由中國（中華人民共和國）取代。今天一再重申中華民國，實際上便成是中國的一部分。

中國雖然有很多的長程飛彈，也很精準，對台灣有很大的殺傷力。但到底最後還是要由陸軍來做占領的動作，在沒有辦法能夠確保軍力順利登陸前，併吞台灣還不致變成可能。

美國麻州塔夫茲大學（Tufts University），助理教授邁可爾．別克禮（Michael Beckley）發布於2017年11月17日《國際安全》期刊的論文指出，解放軍無法征服台灣的七大理由：

第一、當解放軍意圖發動兩棲部隊攻佔台灣，將遭遇莫大險阻、難以如願，特別是在這個武器精準時代，當中共兩棲部隊還在海上，很容易就會被瞄準射中。

第二、中共的侵略戰爭，如欲確保成功，必須全面取得制空權與制海權。只要台灣保有實質的空禦防衛，以及反擊平台，解放軍的兩棲部隊入侵就無法得逞，因為登陸船隻目標明顯，還在海上就會被擊中沈沒。

第三、縱使中共發動成千，甚至上萬的綿密導彈攻擊網，從戰爭一開始就打算摧毀台灣所有防禦，卻仍需透過趁其不備、發動奇襲才能奪取台灣。假如台灣擁有先進預警系統，就可以預先把戰機分散到島上36處軍事機場，也能使用民航機場，甚至高速公路，充當作緊急空軍基地。另外，台灣還有許多公路機動導彈發射車和防空武器，皆能發射巡弋飛彈攻擊中國部隊、船艦。

第四、關於解放軍有辦法透過驚人的第一波 奇襲，一舉潰敗台灣防衛系統，這種說法是不會被相信的。首先，台灣擁有精密的空防預警系統；再者，以美國做為世界第一的軍事強國，都無法在波斯灣戰爭一舉攻潰比台灣防衛能力還弱的伊拉克，以及1999年巴爾幹半島國家塞爾維亞，北京哪有能耐輕取台灣？

第五、縱使中國戰事表現能夠比上述兩場戰役更勝美國，然而，兩棲入侵能否成功，仍有相當大變數。別克禮指出，台灣海岸線只有10％適合兩棲部隊登陸，這讓台灣可以集中火力防守幾個關鍵區域，導致試圖登陸的解放軍極可能處於 嚴重寡不敵眾的挨打劣勢。

第六、縱使從有利於北京的樂觀看法出發，中共也將發動征台戰爭。屆時美國只要出手，上升戰鬥及戰線規模來消耗中國戰力，並評估各種可能的戰況需求，適度提供台灣支援，就能在不出動水面艦艇，或非隱形戰機的情況下，破解中共的反（美國）介入戰術。

第七、根據美國軍方內部的具體評估指出，解放軍一旦攻打台灣，美國將會發動 1-2萬磅的軍械火力，摧毀進入台灣海灘的侵略共軍。別克禮指出，這種協助並不難達成，美國只要出動B2幽靈戰略轟炸機（B - 2 bomber，即匿蹤戰機），或派出一艘俄亥俄級核子潛艇（Ohi o- class submarine），就能完成任務。2019年1月尼赫魯大學國際問題研究院東亞研究中心主任謝鋼（Srikanth Kondapalli）表示，台灣投資中國市場的資金累計高達2,800億美元，如果中共武力犯台，將會影響對中國市場的投資與經濟發展，而且台灣是亞太的經濟與科技中心，如果中共武力犯台，將導致國際保險費率等成本升高，引起國際社會關切與干涉，這會使中共付出很大代價。

2019年1月3日，印度退休大使薩堅哈（Ashok Sajjanhar）、尼赫魯大學國際問題研究院東亞研究中心主任謝鋼（Srikanth Kondapalli）和智庫觀察研究基金會戰略研究部主任潘特（Harsh V. Pant）在印度國會上院電視台（Rajya Sabha TV）上對此進行了分析。這三名印度學者認為，北京當局的談話是向蔡英文政府施加壓 力，但台灣民眾不會接受中共提出的「一國兩制」，而中共堅持的「一個中國」政策，是進一步打壓台灣的國際空間。潘特表示，從香港實施「一國兩制」後可清楚看到，中共為了接管香港的主權，向英國政府、香港人民承諾的50年制度不變根本就不存在，包括台灣民眾和國際社會都對「一國兩制」沒有信心。

對於外界擔憂中共可能會武力統一台灣的問題，謝鋼認為，中共試圖武力犯台並不新鮮，過去在1950到1970年代，中共曾砲擊金門，但如果中共武力犯台，將會付出很大代價。

※本文轉載自《中共，你們欺負台灣人還不夠嗎?》（2020.11前衛出版）