門諾基金會自2019年開始自籌成立愛心輔具銀行，分別在花蓮市、玉里成立實體空間，並自行開發、設計電子化租借系統，讓民眾可就近透過各工作站使用讓資源不因地理位置而有所落差。服務對象除一般民眾外，更提供獨居長者、失能者、身障者等弱勢民眾，協助輔具到宅維修、租借、捐贈……等服務，收費方式採輕收費，也會以個案狀況進行評估是否需補助。

根據衛生福利部最新調查統計資料顯示（2021年第一季），花蓮縣的身心障礙人口佔總人口的8.21%，為全台灣所有縣市之中比例最高；花蓮縣政府社會處統計資料顯示身障者人數為2萬6521人，其中65歲以上的高齡身心障礙者更高達44.9%（1萬1917人），可見花蓮大多數的身心障礙者同時為高年齡者，社福資源的照顧與協助需求相當大。

對於身心障礙者來說，輔具所扮演的角色更是重要，再加上花蓮許多長者多為獨居或老老照顧的情形，若是沒有輔具的幫助，會嚴重影響日常生活，例如：無法外出採購、備餐……等；因此在疫情升上三級警戒之後，門諾基金更體認輔具對失能者的重要性，在盡力做好防疫的情況下，仍持續提供服務，也解決了許多失能長者或家屬的焦慮與不安。



門諾基金更體認輔具對失能者的重要性，在盡力做好防疫的情況下，仍持續提供服務，也解決了許多失能長者或家屬的焦慮與不安。圖／門諾基金會

賴以維生的輔具突故障 到宅維修解決困擾

先前有一位患有小兒麻痺的游伯伯，平時為獨居，身體不便的他外出仰賴電動車代步。然而，這輛電動車因為是愛心單位捐贈的二手品，使用多年故時常故障，但游伯伯的經濟狀況也負擔不起購買全新品。

日前電動代步車是馬達壞掉，游伯伯說原先的維修單位因為疫情關係，向他說明必須等到三級警戒解除後才可以到宅維修，他轉而詢問其他廠商，但金額過高讓他卻步。然而沒有電動車的話，他將無法出外採買備餐、採買生活用品都是問題。好在經輾轉介紹，游伯伯得知門諾基金會愛心輔具銀行仍有進行到宅維修，而且收費方面比一般廠商低之外，針對弱勢身分還有部分補貼。更換馬達完畢之後，游伯伯也不斷說：「我打電話之後馬上就來幫我修了，真的很感謝！」

門諾基金會愛心輔具銀行組長比束苡‧馬幸表示，在防疫考量下除了提供給第一線服務人員面罩、手罩、手套、酒精等防疫物資外，同仁在到宅維修前後皆會消毒工具、公務車，現場維修全程也都會在戶外通風處，並與案家持安全距離。期盼在疫情嚴峻之際，仍能顧及需要的弱勢民眾。



即使地點偏遠，門諾基金會愛心輔具銀行仍為長者提供服務，讓輔具幫助失能者好好度過疫情期間。圖／門諾基金會

持續提供不間斷 長輩安心防疫

在5月中疫情爆發之後，門諾基金會愛心輔具銀行5月的服務量也有顯著提升現象，相較去年同期來說成長近兩成之多。原來，有許多原先提供租借、維修的單位或業者，因輔具庫存不足而無法提供租借，或是由於三級警戒的關係而取消到宅維修的服務。因此有許多長輩轉而向門諾基金會愛心輔具銀行尋求協助。

日前有一位王奶奶來電，一接起電話就告知同仁說：「拜託你們來幫忙修我的電動代步車！再這樣下去我跟先生就沒有東西可以吃了。」原來，這位王奶奶因年長不良於行，外出仰賴電動代做為交通工具，而且她還要照顧身體癱瘓的先生。

王奶奶及她的先生居住在鳳林鎮的偏遠地區，四周十分荒涼，因此王奶奶才會這麼緊張。她說因為三級警戒的關係，想要到鎮上去採買長時間的物資、食材，可是電動代步車的輪胎卻在這時壞掉，而原先的維修單位，也告知無法進行協助。

電話中可以聽出來王奶奶非常焦急，因此愛心輔具銀行同仁第一時間告訴奶奶不用擔心，很快也安排技師前往維修。維修完成後，王奶奶非常開心表示，終於可以安心準備這段時間的生活物品、食材了！



門諾基金會愛心輔具銀行除了提供給第一線服務人員面罩、手罩、手套、酒精等防疫物資外，同仁在到宅維修前後皆會消毒工具、公務車。圖／門諾基金會

認同服務理念 第一線人員務實完成防疫工作

門諾基金會愛心輔具銀行維修技師林聰文表示，自己身為第一線服務人員，如今在疫情下提供服務給需要幫助的人，讓他感到很自豪、也很認同這樣的理念，他說：「願意做別人不願意做的，就是實踐作在最弱小的弟兄身上！」

身為服務人員，是否會因疫情感到壓力？林聰文分享，他認為身為第一線的服務人員，本身的清潔、消毒觀念就更要建立好，而且機構也會發放給第一線人員相當多的口罩、面罩、酒精等防疫物資，再加上維修都在戶外、維持安全距離，目前就是盡量平衡服務與防疫，不會特別擔心。

科技輔助 遠距、線上解決輔具疑難雜症

在疫情之下，愛心輔具銀行的服務面向，基於防疫考量仍難免受影響，不過也衍生相關配套措施去做應對。愛心輔具銀行組長比束苡‧馬幸表示，例如因為室內安裝服務暫停，民眾不知道如何組裝、使用的時候，較小的輔具就先由同仁組裝好，再請家屬前來拿；若是較為複雜、大型的輔具，則使用錄影製作教學影片、解說步驟。

現今透過這些科技與線上工具輔助，運用視訊、拍照等方式來協助，一步、一步的耐心指導民眾如何做使用、提供教學，解決疑難雜症的同時，更是進一步安慰家屬和長者焦慮不安的心。



目前三級警戒將持續至7月12日，門諾基金會愛心輔具銀行仍持續服務。圖／門諾基金會

目前三級警戒將持續至7/12，門諾基金會愛心輔具銀行也會努力持續提供服務，讓長者可以在疫情下維持日常生活所需。現今門諾基金會愛心輔具銀行也正在募集輔具：氣墊床、助行器、氧氣製造機，若有意協助之熱心民眾，可電洽

門諾基金會愛心輔具銀行專線03-8237331。