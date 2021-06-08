作者認為，竹竹苗在這次發生科技產業外籍移工群聚感染事件之後更突顯竹竹苗也早就是一個生活圈的事實！政府應該就讓北北基合併，也讓竹竹苗合併！示意圖／擷自公視新聞影片

2022年就讓北北基合併，也讓竹竹苗合併！

截至目前為止，沒有任何一個政黨有政治算計到2022年北北基合併和竹竹苗合併；所謂北北基合併就是台北市、新北市和基隆市合併為一個台北市，大約700萬人口，符合國際中大型城市規模；所謂竹竹苗合併就是新竹市、新竹縣和苗栗縣合併為一個新竹市，大約160萬人口，並且升格為直轄市。

現在國內主要兩大黨和各小黨沒有一個政黨有把握合併之後的台北市和新竹市長是躺著選都能夠選上的，這樣北北基和竹竹苗的市民才是最大贏家。

北北基已是一個生活圈

北北基早就是一個生活圈，本來就應該一位市長，現行北北基是三市三制，早日一市一制才是市民之福；如果一市一制，更能增進防疫工作的調度和資源共享，好處多多，目前好像還想不到任何壞處！

竹竹苗在這次發生科技產業外籍移工群聚感染事件之後更突顯竹竹苗也早就是一個生活圈的事實；合併之後新竹直轄市直接由中央管轄，國際地位直逼美國加州矽谷聖荷西。

不要去算計任何黨派私利或政黨內部派系的利益，2022年北北基選一位市長和竹竹苗選一位市長；希望民進黨和國民黨等主要政黨坦然面對挑戰，直球對決，不要迴避！是英雄就勇敢選擇寧願戰死在戰場，直接接受市民檢驗！

請政治人物不要想未來的選舉，現在要投注百分百力量齊心抗疫，也只有抗疫成功，政治人物才有明天！