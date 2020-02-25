澳洲最近突然出現不少中國是「黃禍」的罵聲，習皇帝和他的共產黨犬牙、幫兇，隱匿疫情導致世界災難，說他們是黃禍，絕不為過。但大部分的中國人都是無辜受難者，受到連累，被貼上 「黃禍」標籤。圖／擷自CCTV中國中央電視台

黃禍（yellow peril），當然是種族歧視（racism）的話，19世紀西方（白人）帝國主義侵略東方（黃種人）種族歧視的話。德國皇帝（Kaiser Wilhelm II)，用黃禍種族主義（Yellow Peril racism）鼓動歐洲白人侵略、征服、殖民中國。惡毒、邪惡。

經過2次世界大戰，二戰後日本和亞洲4小龍製造經濟奇蹟，之後中國崛起，成為世界第二大經濟、軍事強國，黃禍之說在歐美西方國家很少再被提起。

澳洲白人很可惡，連19世紀來澳洲新金山當奴工的中國人都當黃禍。1900澳洲脫離英國獨立，還通過「白澳政策」（White Australia Policy）惡法，禁止黃種（主要中國）人移民澳洲。要到二戰後1970年代才取消這個惡法。

我1971來澳洲教書，49年來看到巨大文明轉變，澳洲由世界最種族歧視，變成最多元種族、多元文化的國度之一。

百姓無辜被貼上「黃禍」標籤

近50年來，我沒聽過澳洲人罵中國人「黃禍」。10多年來中國變成澳洲最大貿易伙伴，澳洲經濟依賴中國，稱讚中國文明偉大之聲，此起彼伏，聲勢高漲。誰敢口出狂言，再罵中國「黃禍」？

2003 SARS禍起中國，沒聽到「黃禍」罵聲。這次武漢肺炎再次發生在世界第二大強國的中國，禍延全球，在澳洲我突然聽到不少中國是「黃禍」的罵聲。有人罵「中國人到哪裡都是禍亂！」。

罵全中國人，太過分。大部分的中國人（10億以上吧），和我們一樣無辜，是武漢肺炎的受難者。但習皇帝、他的共產黨（9千萬）和其他習帝國的犬牙、幫兇（1億？），專制獨裁統治中國，隱匿疫情導致世界災難。說他們是黃禍，絕不為過。中國人民不揭竿而起，革命推翻這個邪惡政權，走上自由民主現代文明的正確國道，中國將永遠被認為是世界禍源、人類黃禍。