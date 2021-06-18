中國政府炮火全開，嚴厲抨擊比利時聯邦眾議院外交委員會星期二（6月15日）通過的一項警告新疆存在「種族滅絕嚴重風險」的議案，揚言對議案的發起人塞繆爾.科格拉蒂（Samuel Cogolati）議員實施制裁。

北京外交部發言人趙立堅星期三（6月16日）在例行記者會上指責科格拉蒂惡意傳播謊言和虛假信息，嚴重損害中方主權和利益，因此「決定對其實施制裁。」

比利時聯邦眾議院外委會通過的涉疆議案，除了對新疆存在種族滅絕的嚴重風險提出警告外，還指控中國當局「可能構成反人類罪的大規模侵犯人權的問題」。比利時眾議院預定於7月1日對這一議案進行全院會的表決。7月1日也是中國共產黨成立100周年的紀念日。

比利時聯邦眾議院外委會通過這一涉疆議案後，中國駐比利時大使館發言人立即出面譴責比利時聯邦眾議院外委會的行動，聲稱此舉「蓄意抹黑攻擊中國」，「粗暴干涉中國內政」。北京外交部發言人趙立堅的發言則是中國政府第二次、也是在更高層級抨擊比利時眾議院外委會的行動以及議案發起人科格拉蒂。其實早在今年３月，科格拉蒂已經被中國政府列入制裁名單。

自從美國認定中國當局在新疆針對維吾爾族及其他少數民族民眾實施「種族滅絕」以來，已經有加拿大、荷蘭、英國、立陶宛和捷克的議會提出涉疆議案；而比利時則是第六個提出類似議案的國家。

國際特赦組織上周發布的一份報告也指責北京在新疆實施「系統的、國家組織的、大規模監禁、折磨和迫害，構成反人類罪行」。