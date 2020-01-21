中國流亡作家袁紅冰見過王立強，了解其說法。袁在10月底來台灣，在公開演講時至少有2次「預告」，澳洲媒體將在11月24日左右，發布一條驚天動地的消息，可惜未受到重視。圖／程正德

2020總統大選，打得精彩萬分，蔡英文總統連任成功，稱得上是旗開得勝，民進黨打這場選戰，有值得喝采的地方，可是卻也有需要檢討的空間，老實說，蔡英文的勝選，除了民進黨的努力外，與自由國家聯盟出手相挺有關，尤其是「五眼聯盟」的情報分享，發揮重要性的作用。

根據維基百科的介紹，五眼聯盟是一個以英語為主的國家的情報聯盟，在英美協定下組成的國際情報分享團體，成員包括澳洲、加拿大、紐西蘭、英國和美國五國。五眼聯盟的歷史可以追溯到第二次世界大戰時，同盟國發布的大西洋憲章。

五眼聯盟成員之一的澳洲情報機構，包括了澳洲安全情報組織、澳大利亞秘密情報局等系統，負責保護國家及其公民安全，對外國干涉、政治暴力和恐怖主義進行防禦和反擊的組織，與其他120多個國家的情報和安全機構保持密切聯繫。

王立強案發生，台灣情報機構在第一時間並没有掌握，蔡政府錯失在第一時間就能掌握訊息的機會，幸好「五眼聯盟」及時提供情報分享，出手相挺。

其一，澳洲電視台《60分鐘》節目從情治單位獲知線索後，曾與台灣駐澳機構聯絡，求證中國對台滲透的消息，採訪竟然被拒絕，表示敏感議題，不願表示意見。台灣駐澳機構錯失在第一時間，得到資訊，傳回台北。後來記者不死心，飛 來台北，採訪外交部政次徐斯儉，有關中國對台灣的滲透與影響，主持人問徐斯儉，「中國是不是要把現在的總統拉下台？」徐斯儉說「你如果知道中國共產黨如何運作，就一點也不會意外。」才正式得到台灣官方的說法。

其二，中國流亡作家袁紅冰透過友人的協助，見到王立強，了解其說法，在10月底飛來台灣，在公開演講時，至少有2次以上，「預告」澳洲媒體會在11月24日左右，發布一條驚天動地的消息，有關中國滲透台灣，收買藍綠政客與媒體訊息，曾有人把這個消息告知民進黨高層，卻被當成笑話看，直到澳洲媒體見報後，民進黨才透過管道，想了解袁紅冰到底掌握到多少的資訊。

其三，國民黨總統候選人韓國瑜的夫人李佳芬，在選前兩周「代夫」出訪澳洲，這個行程極為詭異，哪有選前最緊急的狀態，候選人的太太往外跑的道理，甚至於還有媒體報導說，李佳芬是因為家務事件，到澳洲散心，這樣的訊息真是荒謬絕倫，可是真的就有民進黨高層相信這個報導，認為没有什麼值得注意的。據知情人士透露，李佳芬的行程，「五眼聯盟」也有充分掌握。

此外，國民黨副秘書長蔡正元試圖以勸誘方式，要王立強改變說詞，包括改稱是遭到民進黨收買，並撤回共諜說，没想到在蔡召開記者會前10個小時，卻被澳洲媒體報導出來而「破功」，反而讓韓國瑜的選情雪上加霜，背後影武者呼之欲出。

王立強案衝擊國民黨選情，間接促成「反滲透法」的立法，台灣得到美澳「五眼聯盟」情報單位的力挺，對選局產生微妙影響。美國因素對台灣大選的衝擊，不可小覷。